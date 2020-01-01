知乎 × 蓝臻丨母婴知娱计划，解密宝宝 5 大成长力

2020 年蓝臻系列焕新升级，蕴含 20 倍乳铁蛋白和多维活性营养，围绕#5 维成长力#：保护力、专注力、认知力、语言力、运动力，激活中国宝宝 5 大成长力，助力宝宝发育成长。

其实，许多准妈妈对「乳铁蛋白」并不陌生，很多婴幼儿配方奶粉都声称含有乳铁蛋白，但是这个成分到底有什么功效呢 ？是不是补充了乳铁蛋白就可以让宝宝少生病呢 ？高品质乳铁蛋白奶粉该如何选择 ? 仅含有乳铁蛋白就行吗 ?

蓝臻希望通过此次升级向消费者普及宝宝成长过程中所需要的#5 维成长力#及科学喂养观，建立消费者与品牌之间的信任，传递蓝臻#5 维成长力#全新产品概念，打造蓝臻品牌的专业形象。