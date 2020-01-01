知乎 × 蓝臻丨母婴知娱计划，解密宝宝 5 大成长力

2020 年蓝臻系列焕新升级，蕴含 20 倍乳铁蛋白和多维活性营养，围绕#5 维成长力#：保护力、专注力、认知力、语言力、运动力，激活中国宝宝 5 大成长力，助力宝宝发育成长。
其实，许多准妈妈对「乳铁蛋白」并不陌生，很多婴幼儿配方奶粉都声称含有乳铁蛋白，但是这个成分到底有什么功效呢 ？是不是补充了乳铁蛋白就可以让宝宝少生病呢 ？高品质乳铁蛋白奶粉该如何选择 ? 仅含有乳铁蛋白就行吗 ?
蓝臻希望通过此次升级向消费者普及宝宝成长过程中所需要的#5 维成长力#及科学喂养观，建立消费者与品牌之间的信任，传递蓝臻#5 维成长力#全新产品概念，打造蓝臻品牌的专业形象。
知式解答
母婴行业并不缺少内容，但缺少对妈妈需求「有求必应」的好内容。知乎作为综艺节目《奇妙小森林》官方指定讨论平台，携手冠名这一节目的蓝臻，通过知乎亲子 + 亲子综艺共创当代养育话题聚焦用户关注，通过媒体内容布局首发科普宝宝「5 维成长力」助力话题自然登上热榜，掀起新一轮养育知识问答互动热潮，让「5 维成长力」的蓝臻品牌迅速占领消费者心智。
与此同时，知乎联动平台权威母婴专家大神打造超级「母婴知娱」计划，围绕宝宝成长 5 大发力点 ，向消费者传递科学喂养观，呈现蓝臻产品升级优势，让蓝臻#5 维成长力#的产品理念深入人心，在消费者心中种下一片草原。最终实现「品牌-平台-网综」三方联动，迅速引爆「成长力」养育内容普惠，助力万千妈妈科学育儿，深化品牌影响力，为蓝臻#5 维成长力#权威背书。
知式分解
STEP 1 – 「5 力知多少」喂养新观引关注
特邀来自医学、营养、育儿领域的养育界「天王天后级」知乎回答者内容共建，专业科普宝宝成长不可或缺的几大能力，首次提出「5 维成长力」科学喂养观，占领蓝臻 TA 专业认知，助力万千妈妈科学育儿。
STEP 2 – 「5 力大咖说」育儿场景强引爆
打造蓝臻「5 力大咖说」品牌专题，分设「5 力大咖说」专家视频区、「成长 5 力知多少」喂养科普区、「探索奇妙小森林」综艺讨论区，聚合养育新知，聚焦解读蓝臻「5 维成长力」新观点，结合育儿场景聚力母婴智囊团输出育儿干货：从「宝宝保护力越『保护』越弱？」「宝宝『见多识广』就等于认知力高吗？」等五大宝妈最关注的育儿话题，结合蓝臻「保护力」「专注力」「认知力」「语言力」「运动力」五大产品卖点强势输出产品理念，权威科普蓝臻养育喂养新观念。
STEP 3 – 「5 力聊综艺」权威口碑广种草
跨界芒果 TV 亲子互动类综艺节目《奇妙小森林》，共创综艺话题运营。《奇妙小森林》全方位记录「宝宝成长期」的养育生活，配合知乎「蓝臻成长 5 力」品牌专题围绕明星育儿观、5 力萌宝记、自然养成说进行全百科互动，让宝妈们边看综艺边了解养育知识，在知乎打造综艺舆论矩阵，软性种草 5 力全开的蓝臻产品，将「综艺粉」与「养育求知分子」一网打尽，各路收割蓝臻潜客。
知式结语
育儿问题，妈妈总有许多想问，从十万个「喂什么」到十万个「为什么」，在知乎，总能找得到答案。