再忆那抹蓝——记名爵川藏自驾游

旅行路上的一切，

都充满未知。因为未知，所以好奇；因为好奇，所以想要去尝试。

2020年十一黄金周，我们与第三代名爵6和全新名爵领航一路西行、翻越重山、历经风雨，只为亲眼目睹布达拉宫的神圣。旅途固然艰辛，但是我们从未放弃，突破极限，挑战不可能这不就是自驾的意义吗？

自驾前准备

为了保障旅途顺利进行，避免各种意外的发生，我们小伙伴做足了准备工作。

装备list：

1、车辆应急物品

车轮扳手、千斤顶、小型轮胎充气设备、路线地图、最新电子地图、照明用具、望远镜、通讯工具急救药箱、应急灯、指南针、警示牌等应急装置

2、药品

红景天、肠炎宁、医药急救箱、氧气包、感冒药、晕车贴、头晕药

3、数码摄影器材

无人机、单反、Gopro两个、手机稳定器

4、食物干粮

自嗨锅、泡面、泡面搭档（火腿肠）、力保健、零度可乐、沙琪玛、士力架、口香糖

5、行李（衣物）

换洗衣物7套、短袖、开衫、冲锋衣、羽绒服、秋衣秋裤！（进西藏要把春夏秋冬的装备都带上就对了）

6、其他7788的

防晒霜、防晒帽、防晒衣口罩

因为疫情的关系，出发之前我们关注了一段时间的四川和西藏各地政府的公众号，疫情期间一定要充分了解当地防疫政策，确认我们能否顺利进入西藏 ，非常辛运，我们评估了一下自身情况和途径的防疫政策，我们并不会被隔离。









行程

DAY1 成都-康定

DAY2 康定 -塔公草原- 德格

DAY3 德格 – 昌都

DAY4 昌都 – 怒江 72拐- 八宿

DAY5 八宿 -然乌湖-米堆冰川- 林芝

DAY6 林芝-拉萨市

圣洁之旅

西藏的秋天很简单

色彩不复杂

简单的搭配却能一眼惊艳

没有任何杂质的天空、云朵、湖泊

宁静而圣洁，

一年四季的风景都将凝聚在整个秋天里，

美得让人动容

所谓是最美的风景都在路上国道两边高而陡的山峰层峦叠嶂沿途一些垭口景色都美的让人词穷我们边开车边饱享这天然的视觉盛宴





关于高反

高海拔地区肯定会有高原反应的发生，我们的摄像兄弟由于过分的快乐成功挂机。但是没关系，我们早就准备好了医用瓶装氧气罐和氧气包，预订的酒店也是可供吸氧的房间，不得不说我们的小伙伴考虑的真是周到！

关于饱腹劳累的旅途陪伴我们最多的是干粮和泡面，也是无奈之举啊，荒郊野外能获得饱腹感已是知足。

但是！抵达目的地之后，等待我们的便是一顿大餐

目的地-向往的拉萨

也许会有人说不就是开车嘛，自驾多开心，一路吃吃喝喝拍拍照，可是其中的艰苦只有自己明白，在烈日当空毫无遮拦的土地上努力找角度只为呈现出最棒的摄影作品，在伸手不见五指的山脉里开夜车，只为在最高巅触摸黎明的第一抹曙光。

我们在异乡的土地上，

也许有些彷徨，但也拥有了与在故乡不同的平和宁静

这趟旅途我们总能撞见意外的小惊喜，我们一起分享旅行的自我修行将生命点亮旅行的意义，也许亦是如此。

小结：我们驾驶5台名爵车辆成功从成都出发抵达拉萨，实际测试了名爵车辆在高速路段、碎石路段及越野烂路的行车表现，用最真实的照片赢得市场消费者认可，为名爵品牌打造出高质量、高颜值、高动力的产品形象，树立国产车型新定义、新标准，彻底打消了消费者对于国产车质量欠佳的不良印象。

生命只有在路上



才值得被尊重

灵趣将陪你继续走走停停

邂逅人生风景

一起在路上，一起修行…..





-扎西德勒-