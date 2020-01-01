春天未迟到，乐事用云端烟火帮几百万人告白

今年是乐事连续第三年推出春日限定产品，如何超越自己，为年轻人带来新的体验？2020年，乐事推出春日限定3.0：除了樱花元素之外，加上了年轻人中流行的“气泡水”元素，推出全新「气泡薯片」系列：乳酸菌苏打水味，樱花粉荔气泡水味，白葡萄汽水味。G Project 今年继续为乐事大开脑洞，用科技感重塑年轻人的告白体验，特殊时期下，将烟火以创新视效呈现出来，以一场“云告白烟火秀”把告白玩出新意，使新品在一众樱花季零食中脱颖而出。

2020，爱你爱你，2020年本来是个属于甜蜜的年份，但却被一场意外打破，本来约好的大餐，电影，旅游纷纷取消，所有人的约会都变成了“约定”，许多人也因此错过了告白的机会。当春天来临，你会选择怎么弥补这一份错过的爱？G Project和乐事品牌方紧急调整，决定将原有创意转换为“云端”活动。经过对疫情期间的舆情深挖，创意团队发现经过这段艰难的时期，很多年轻人比以往更珍惜爱，他们更需要释放情感，需要被鼓励，获得爱的勇气与力量。经过几轮沟通，乐事品牌方和创意团队确定了新的方向，这个时代的年轻人极度重视参与感和内容共创，用各种具有科技感的烟火助力年轻人告白，创造一场前所未有的云告白烟火秀。

白色情人节前一天，网友可以尝试自己定制「告白烟火」，通过勾选烟火的元素，世界知名的樱花胜地背景，描绘轨迹，就能自动生成不同的烟火动画，网友还可以输入留言和烟火动画结合在一起，完成自己的「告白烟火」。3月14日白色情人节当天，乐事请来人气辩手肖骁变身告白主播，陪伴大家度过这场云约会。分享各种告白小故事为大家“排雷”。

直播活动最高潮，通过国外设计团队高科技粒子效果打造的「云烟火秀」上演，结合动态气泡悬浮效果，3D感十足，打造出全新的视觉体验，无论是气泡薯片产品的核心元素樱花，气泡，还是代言人的图像，都通过粒子化呈现出了梦境感，在线上展现了一场前所未有的烟火盛宴。

微博，抖音，小红书等在314前后持续种草，并将大量的KOL投放于白色情人节当天，深度沟通「气泡薯片」的口味，颜值搭配，将产品打造为网红零食，大量素人因此自发分享气泡薯片的感受。白色情人节当天，乐事还上线了LBS广告，定位零食销售门店的3公里，腾讯APP开屏引流领取附近商超优惠券，从引起关注，到影响决策，最终完成购买，形成完整的营销链路。创意事件+种草营销+精准推送，让品牌获得了声量销量双丰收，高达几亿的微博主话题页阅读量，电商销量整体增长幅度也很可喜，在未做微信种草的情况下，各种微信美食生活类公众号主动发文安利上百篇，气泡薯片成为今年春天最火热的零食新品之一。