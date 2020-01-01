左耳“孤寡孤寡孤寡”，右耳“酸酸酸酸酸酸”

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话说，这届七夕不够甜啊

微博上最火的热搜不是秀恩爱

而是明星分手通告

和“孤寡孤寡孤寡“蛙声一片

孤寡.jpg 

其实这不奇怪

2020年，中国单身人口突破2.6亿

秀恩爱的再多

也挡不住2.6亿人耐不住寂寞的酸

 

天猫顺势来了一波酸操作

派出单身届的扛把子天猫公仔猫天天

发出#先酸为敬，各自精彩#的主张

鼓励大家酸也要酸得坦荡和自信

一路看下来，确实令人……

酸着酸着就爽了

 

一支酸片告诉你：

虽然我一个人看什么都酸

但不妨碍我过得还挺好

si~wu~an~酸

四五万~酸

好事成~酸

和恋爱中的人动不动就吃醋一样

单身的人动不动就被酸到

一首催泪酸味情诗

叮嘱你酸完了也要保持好心情

如果你愿意一句一句一句地把情诗读完

你会鼻酸，你会流泪

最后你会笑一笑

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单身最忌假装坚强

天猫甩给你一套先酸护体锦囊

酸到不敢看的时候

就掏出一对柠檬护眼贴

把眼睛遮起来

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你既可以说“我酸了”

也可以丢出酸酸的表情包

但什么也不说

暗中酸爽.gif来啊-来酸死我这个小可爱.gif亲-你看我还有机会吗.gif

那么-我开动了.gif谢谢-有被酸到.gif

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自酸体应援海报：

你没男/女朋友，但是有朋友啊

天猫率先发酸后

一大波品牌纷纷响应

你懂的

安慰好朋友最有效的方式是

告诉它我们一样酸

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追完这一波，你酸了吗？

反正从传播目前获得的热度来看

我确实是又羡慕又酸

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