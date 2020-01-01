左耳“孤寡孤寡孤寡”，右耳“酸酸酸酸酸酸”

话说，这届七夕不够甜啊
微博上最火的热搜不是秀恩爱
而是明星分手通告
和“孤寡孤寡孤寡“蛙声一片
其实这不奇怪
2020年，中国单身人口突破2.6亿
秀恩爱的再多
也挡不住2.6亿人耐不住寂寞的酸
天猫顺势来了一波酸操作
派出单身届的扛把子天猫公仔猫天天
发出#先酸为敬，各自精彩#的主张
鼓励大家酸也要酸得坦荡和自信
一路看下来，确实令人……
酸着酸着就爽了
一支酸片告诉你：
虽然我一个人看什么都酸
但不妨碍我过得还挺好
si~wu~an~酸
四五万~酸
好事成~酸
和恋爱中的人动不动就吃醋一样
单身的人动不动就被酸到
一首催泪酸味情诗
叮嘱你酸完了也要保持好心情
如果你愿意一句一句一句地把情诗读完
你会鼻酸，你会流泪
最后你会笑一笑
单身最忌假装坚强
天猫甩给你一套先酸护体锦囊
酸到不敢看的时候
就掏出一对柠檬护眼贴
把眼睛遮起来
你既可以说“我酸了”
也可以丢出酸酸的表情包
但什么也不说
自酸体应援海报：
你没男/女朋友，但是有朋友啊
天猫率先发酸后
一大波品牌纷纷响应
你懂的
安慰好朋友最有效的方式是
告诉它我们一样酸
追完这一波，你酸了吗？
反正从传播目前获得的热度来看
我确实是又羡慕又酸