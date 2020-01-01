善存《透明妈妈》｜不焦虑的爱是宝宝成长最好的免疫力

你知道吗？
在中国，60%到80%的妈妈有着不同程度的母乳焦虑
她们承受着背奶的尴尬、通乳的痛苦、夜奶的疲惫
为孩子的免疫力成长之路，进入了一场焦灼的冒险
但社会并没有给予她们足够的关注
反倒加重了她们的焦虑情绪
妈妈的声音不该因此越来越微弱
一支短片为妈妈们发声，也看到了她们的难处 ——
视频来源：进口善存《透明妈妈》
这是善存的一支广告短片
它用科幻的设定将女性因母乳而陷入的焦虑情绪娓娓道出
但并非一味的宣泄
而是试图给到情感的出口与缓解母乳焦虑的答案
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母乳很珍贵
但你能给宝宝的远不止是母乳
不焦虑的爱才是守护宝宝成长最好的免疫力
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这是一个母乳至上的世界
当这个世界的妈妈无法满足持续母乳喂养的需求时，她们就失去了在这个世界存在的理由
逐渐透明、变成一只奶瓶…
为了能留在这个世界上，那些先天母乳不足的妈妈，只剩下一个去处
母乳重生训练营
在训练营里接受各种催乳、通乳大法的冲击
可在这场冒险里，有多少妈妈能挺得过去？
拥有充足母乳是每个妈妈的期望
为此妈妈们把大量时间和精力花费在名目繁多的催乳方式上
但现实往往事与愿违
母乳不足、工作压力都可能使妈妈的期望落空
这就是现实社会母乳焦虑的体现
品牌就用这样一支短片给了妈妈理智与情感上的双重支持
帮助妈妈科学的看待母乳喂养
走出母乳焦虑的困境，重新找回阳光乐观的自己
也呼吁了社会大众多给新妈妈们一些理解
毕竟为母则刚不是绑架妈妈的道德手段
而是对母爱伟大的歌颂与赞美
在《婴儿与母亲》里有一句话：“抱持与回应比母乳喂养的真实体验更为重要。”
而与妈妈们站在一起的善存
同样给出了爱与陪伴才是宝宝最好的免疫力来源的答案
始终站在用户的身边，对于每个品牌而言，都有至关重要的意义
你是否也经历过母乳焦虑？
留言区告诉我吧~