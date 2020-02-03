中国平安：首部悬疑互动剧《平安里47号》出圈大动作

对于爱追剧的剧迷们来说，猜剧情猜结局简直是快乐源泉，但随着剧迷们日渐提升的标准，当有更好的选择出现，转移剧场是必然的。

互动剧显然是一个趋势，加入了“选择”的玩法，可以选择剧情走向甚至是结局，试问谁不想体验一把当编剧的快乐？

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由中国平安PACHANNEL出品的家庭互动剧场《平安里47号》，打破了以往的观感，你可以切身体会到在生活中的两难选择，因为你的选择而产生了不同的结局，住在平安里47号的老李家，周旋在不同的案件当中，而你的选择决定了他们的结局。

身陷困境，如何选择才能扭转局势？

戏如人生，就看你怎么选。

第一集《窃听乌龙》疑云密布





父亲无意间听见女儿的通话内容，发现女儿秘密的他陷入了无尽的思考与担忧，如果是你，会选择直接敲门找女儿沟通，还是走出家门寻找好朋友倾诉？

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第二集《鉴证现场》风暴重起





生活当中我们总会遇到很多骗徒，假如有一天父母不慎误入骗局，你会希望他们怎么做？是如实告诉子女减轻负担，还是自己独自承受不去麻烦子女？

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第三集《神秘救援》谜团再袭





父母年纪变大了，总是不想让儿女担心自己，家中堆满的保健药，到底是生病了不想你知道还是被人所骗？面对有所隐瞒的父母，你会选择鼓起勇气直面疑惑，还是静待时机寻找更好的解决办法？

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细品《平安里47号》发生的故事，其实就像是我们生活中所面临的种种选择，不同的是在剧里我们可以用上帝视角在对与错间进行选择，改变剧情走向“亲身参与”他们的生活当中。

同时让我们切实地体会到，人生如戏，何去亦何从，一切皆掌握在自己手中。