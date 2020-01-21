一年有三亿人次喝的小郎酒，如何打动年轻消费者？汉狮给出创意解…

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随着小瓶白酒的异军突起，越来越多白酒品牌开始针对这一市场进行精细化运作。2017年8月，一年有三亿人次喝的小郎酒在重新战略定位后，推出由汉狮操刀创意与制作的全新定位广告，首轮大规模品牌投放涵盖中央电视台、浙江卫视、爱奇艺等强势媒体。

小郎酒是郎酒全国性的战略品牌和产品。早在2016年，郎酒集团就重新规划了产品销售体系，小郎酒从原流通事业部独立出来，专门成立事业部，进行精细化、专业化运作，小郎酒与红花郎一道，成为郎酒两大全国性定位品牌之一。同时小郎酒开启多屏、立体、高频次的传播战役。除了拿下《中国好声音》第二季和东方奇幻巨制《醉玲珑》的冠名权，小郎酒还携手星光大道，再登央视舞台。配合如此凶猛的“攻势”，小郎酒本次定位广告片也是白酒行业少有的精细制作——以热销为核心，结合独创的心智链接理论打造体验式广告，在通篇热烈的人气氛围中，也没有忘记展现小郎酒“二两一瓶”的重要特点。

汉狮创意总监表示，小郎酒广告画面的讲究度远超过同类竞品广告，实际拍摄场景远不止广告片中展现的镜头，还有大量其他餐饮店和火锅店的人群畅饮画面，后来由于片长所限，只能遗憾放到后面的“汇聚”小镜头里。拍摄时基本上都是让演员们真实吃喝，就是为了捕捉最真实生动的情绪，其中火锅店场景更是吃到演员们捧着肚子散场。

在近期举办的发布会上，小郎酒宣布，2018年销量要在今年的基础上翻一番，2020年小郎酒销量要突破100亿元，正式打响小瓶装白酒战役。二两一瓶的小郎酒如何撬动大市场，让我们拭目以待。

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