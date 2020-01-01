中国窗口闪耀时——用《窗口宣言》回答深圳1980

1980年8月26日，深圳经济特区正式建立，自此无数新风潮从这座城市吹遍了内陆，无数中国制造又从这座城市走向了全球。站在深圳经济特区40周年的历史节点上，北京胜加为南方电网深圳供电局打造了全新的品牌广告：《窗口宣言》，引发了广泛关注，完成了品牌形象的再次升级。

这个世界有人建墙，有人开窗

没有比这更大的窗口了

这里的人

面向大海，风和太阳

《窗口宣言》

不要封闭，不要狭隘

向最强的人学习，即使他压制你

大胆地试，大胆地闯

可以不信命运，就可以改变命运

可以眺望对岸，就可以越过对岸

可以照进光亮，就可以透出光亮

去干石破天惊的事

登上舞台同时建造舞台

去连接五湖四海

在风暴中迎击风暴

比对手强大，并多交朋友

用电和火，把新道路从石头中取出来

让风吹过旗帜

让光线到达明天

让后来人迎着光走来

打开一扇窗

就打开世界的另一部分

整个天空就多了一部分

世界有明有暗，光选择直行

当我们点亮窗口时，光无处不在

致敬深圳经济特区建立40周年

1980-2020

中国南方电网

同时出街了一系列视觉海报，配合TVC内容，展现出了深圳独有的窗口精神。

为什么是《窗口宣言》？





从品牌角度来讲，深圳供电局作为深圳重要的基础能源部门，从“改革试验田”到“先行示范区”，在每个历史阶段，深圳的使命就是深圳供电局的使命，这是深圳供电局迥异于其他城市供电局的独特价值所在。

从传播的角度来讲，在碎片化的传播环境中，品牌传播需要抓住中心化社会议题，撬动广泛的社会关注，引发群体的情感认同。

从创意的题材来讲，在中国人的普遍认知中，只有一个城市可以被称作「窗口」，那就是深圳。它是“技术的窗口、管理的窗口、知识的窗口、对外政策的窗口”，也是“向世界展示我国改革开放成就的重要窗口，国际社会观察我国改革开放的重要窗口”。

从时代的背景来讲，从年初开始，国际关系的紧张状况一再加剧，中国驻休斯顿总领馆被要求关闭、华为芯片告急、TiTtok和微信相继被海外应用商店下架，在影片制作期间，美国国务卿蓬佩奥在尼克松图书馆前发表新《铁幕演说》。封闭还是开放，大国再一次被推向了历史的十字路口。《窗口宣言》展现了中国在世界格局中所持有的开放姿态，不仅是对过往的回顾，更是对现在的回答。

把40年波澜壮阔的故事放进窗口





要用三分钟的时间，讲述了1980-2020深圳波澜壮阔的史诗，创意团队翻阅了大量历史资料，一个窗口一个窗口去设置，令每个窗口都充满了深刻的寓意。

海岸、墙、老人的背影、铜像建筑、红色窗帘，行走在电缆上的人们，这些符号是一代人的共同记忆，透过这些心照不宣的符号，与目标受众做深入对话，唤起国人的集体回忆，借此达成一次全民范围内用户的巨大回声与共情。

不仅画面暗藏故事，每一句文案，创意团队经过了反复的推敲和打磨。在教室的「窗口」中，学生们高声齐读的两句诗，出自宋代诗人曾公亮《宿甘露寺僧舍》。在这首诗中，诗人身处斗室之中，却能想象飞越千里之外的景象，不为空间所限，拥有开闸引流的精神。让风吹过旗帜的这一句，灵感来自里尔克的两首诗。一首是《预感》：“我像一面旗帜被空旷包围/我感到阵阵来风/我必须承受”，一首是《秋日》：“夏天盛极一时/把你的阴影置于日晷上/让风吹过牧场”。

在连续六天的拍摄中，为了保证最好的执行效果，创意团队和导演团队全情投入，从每一个窗口的设置，到色彩，到音乐，都进行了反复的推敲和沟通，保证了影片在投放之后，不仅达成了预期的传播效果，更通过这支影片给品牌留下了宝贵的资产，助力南方电网深圳供电局的品牌形象再次提升。



胜加成立于2003年，目前已发展为国内独树一帜的内容传播集团。由多个专业厂牌，构成品牌资产长效管理、产品营销管理、整合传播运动、品牌IP管理、沉浸式体验的内容分发与创作体系。 胜加信奉“观点，用故事表达”的创作准则，致力于为品牌在中国消费升级时代下，中国消费者重构价值观与生活方式的关键阶段，塑造独一无二的社会公众角色，以及完整的品牌传播体系。



