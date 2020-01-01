软Q出圈，实力开挂！美素佳儿开了个肠胃运动会…

你知道奶粉里的蛋白也分软硬吗？美素佳儿NOVAS尊属版产品升级，全新发现天然原生软蛋白*，结构松软，容易被宝宝消化，帮助宝宝解决消化吸收这一终极难题。

但是，很多新生代父母可能并不知道，宝宝每日必不可少的奶粉有软硬之分，而且，天然原生软蛋白的结构和好处，也并不能被直观感知。所以，如何将“天然原生软蛋白*”这个对于奶粉品类来说全新的概念，让消费者，尤其是年轻妈妈们，更好的理解产品特点呢？

创作萌趣IP形象，让软Q成功出圈

首先，为其打造了全新的萌趣IP形象软蛋白，吸引消费者的兴趣和对NOVAS尊属牛乳的印象。并借助宝宝的消化场所–肠胃，搭建肠胃运动会，软、硬蛋白作为参赛选手上场，最终软蛋白凭借自己的实力成功出圈。

打造肠胃运动会，玩出新花样

与此同时，为IP创作了两支创意视频，将产品的软性、易分解的卖点，以生动萌趣的方式在肠胃运动会演绎出来，让消费者更易理解，聚焦产品。接下来，一起来看看软蛋白VS硬蛋白比拼吧！

第一支视频，越野障碍赛开始了！深藏不露的软蛋白，依靠低矿化的身体柔软开挂，轻松避开所有障碍物。最终甩开对手硬蛋白，率先到达终点，夺冠！呈现软蛋白的结构松软的特点。

第二支视频，来到花样游泳赛现场，软蛋白他一人出战，跃入水中，放出分解术大招，变为乳凝块八人组，以优美动作获得全场满分！呈现了软蛋白易被分解，宝宝消化更容易。

通过两个场景化的剧情，引出产品卖点，传达软蛋白的独特好处，加深消费者的好感和对NOVAS尊属版品牌认知，让消费者产生兴趣深入了解，甚至是使用。

IP与卖点花样结合，深化产品认知

美素佳儿NOVAS尊享版以“天然原生软蛋白*”为核心信息，创造了萌趣IP软蛋白，作为产品形象的同时，在未来还可持续沉淀和延伸不同的内容。另外，还通过打造一场好玩的肠胃运动会，与消费者进行了一次年轻、有趣的沟通，玩出新花样，有效传达了“天然原生软蛋白”的核心产品信息。

2020年，对于大家来说注定是特别的一年，疫情之下更是感受到了健康的重要性，而NOVAS尊享版，也让更多奶爸宝妈们知道，只有足够优秀的软蛋白，才能帮助和守护宝宝茁壮成长。

*文中的软蛋白指松软连接的非胶束酪蛋白。