希诺谷 | 陪伴你，到未来

INSIGHT | 洞察





短视频成为内容营销新宠的今天，不管是对于品牌主还是广告主，用短短的几分钟完成从海量用户中吸引关注，到导流获客的过程，已成为一种新的挑战。

纵观过往的刷屏案例，其中2017年7月，网易云音乐发布全新品牌slogan“音乐的力量”，同名《音乐的力量》品牌影片同步上线，以音乐为介质，场景真实的代入感，为广泛受众带来更加丰富的情感交流与共鸣而成为爆款。

由此可见营销新内涵，是指内容营销比传统营销具备的优势，重点在于深挖品牌要表达的内容。

在情感消费的当下，我们创作短视频时考虑如何导向品牌，应该紧紧围绕“情感”两个字。情绪化，场景化，故事化的表达，通常会有很好的效果。

比如2018年京东年货节，京东手机和新世相合作出品视频《生活没那么可怕》，用真实故事来洞察现代人的生活状态，引人发思，这在内容的需求上，要求更多的是内容要为品牌进行赋能。









BACKGROUND | 背景





我们发现内容营销新风向不在于创意形式是否是短视频，而是品牌与消费者之间的沟通发生了改变，是沟通语言从视觉到价值观输出的转化，这是完全不一样的沟通维度。

营销语言已经发生变化，我们要想的是品牌表达给受众的应该是怎样的观点和怎样的态度。









CHALLENGE | 挑战





我们带着这样的思考为品牌主希诺谷——一家专注于动物克隆和基因编辑的生物科技企业制作了一支视频，考虑为品牌提供更精准的用户触达和覆盖，沟通对象选在爱宠人士的范围。

这支视频的表现手法选择科幻神秘感，故事包含悬念，以一只宠物狗Banco的视角讲述了整个故事过程。

从Banco遭遇车祸去世——Banco怀念主人不愿去天堂

魂魄遗留人间陪伴主人——Banco为了主人不再伤心

愿意抛弃所有美好的回忆，投胎成为一只新的宠物

主人抱着克隆出来的小Banco开始了新生活。

对于爱宠人士而言，希诺谷带给他们的思考不止是“你和你的宠物经受得起生离死别吗？”

更多的是“宠物，对你的意义究竟是什么？”，是陪伴？是回忆？是亲人？

宣传海报

《它的选择》

短片截屏

SOLUTION | 解决方案





我们试图通过一支片子来诠释宠物主人与爱犬的情感，也希望让大众跟随一个故事完成一种价值观的传递。

就像小时候用一个童话告诉我们什么是爱，什么是希望一样，因为我们认为影像化要有鼓动作用。

要有情绪记忆点。

要让受众下一秒就准备燃起情感爆发点。

对于这支片子的品牌触达思考，传统TVC的品牌植入多是粗暴型输出产品信息，比如念广告语，通过商业镜头语言特写商业信息。

而我们倾向从调性上直接定义品牌，这也在无形中增加了内容主动流通能力，所以希诺谷不在片中直接念slogan，而是多层信息输出，夯实品牌要传递的价值观，以视频故事让消费者了解希诺谷不只有现代顶尖科技。

更让消费者感知希诺谷是温暖的、充满关怀与爱的。