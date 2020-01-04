中国平安《七夕爱情攻略》三部曲：电影教会我们的那些道理

原标题：七夕爱情攻略：3个谈情说爱现场，甜甜甜甜甜

日本电影导演小津安二郎说过：“人生和电影一样，都是以余味定输赢。”

有时候我们能从电影中领悟一些道理，指导我们过好这一生。

七夕将至，不如一起来看下中国平安抖音小剧场的《七夕爱情攻略》三部曲，看看在这三部情感大片中我们能获得哪些启发~

1号影厅：《平安时代姐妹花》

七夕节听过很多表白的情话，假亦真时真亦假，这些绵绵情话有多少能当真呢？

就像姐妹花说的那样，没有保障的爱情就像一盘散沙，都不用风吹，走两步就散了。

提前和爱人备好养老年金保险，长期锁定不错的利率，到了法定退休年龄齐齐领取，有了较好的物质基础才能永远不分离，一直一直在一起啊！

2号影厅：《过期罐头》

看过鸡飞狗跳的爱情群像，再来看看港式绝美爱情。

吃完30罐临期罐头的城武确定自己失恋了。

不知道从什么时候开始，每个东西上都有个日期，秋刀鱼会过期、凤梨罐头会过期、连保鲜纸都会过期，除了“你不喜欢我”的事实，永远不会过期……

就算吃下300个罐头都不会让ta回心转意，但装备自己可以。

用平安证券科学投顾智慧化理财，等到自己和账户都强大起来的时候，又何必困在重庆森林的一颗树上呢？

3号影厅：《这个车手不太冷》

一个是个爱耍帅的车手，一个是个长不大的女孩，一箱一植物，二人仗车走天涯。

可就算是80多年老司机也不能戴着墨镜上路呀！天黑路远，风险无处不在，耍帅可不能搭上生命安全！

安全驾驶不能少，驾驶意外险更不能少。

保障自己和车上人员出行安全，是给乘客也是给家人的一份承诺。

备好驾驶人意外险和驾乘人员意外险，才是老司机的正确上路姿势。

影厅幕后

在信息碎片化时代，受众接受信息的方式发生了翻天覆地的变化，从文字、图片到现在的短视频，受众越来越注重沉浸感和互动感。

围绕到来的七夕佳节，中国平安推出《七夕爱情攻略》三部曲，趣味改编三大情感大片，巧妙植入平安业务，用情景化短剧方式与受众双向沟通。





经典场景复刻，传递金融理念

时代姐妹花、分手的情侣、车手与女孩，中国平安翻拍三部情感大片经典桥段，借角色之口道出生活中容易忽略的道理：提前为养老做准备、上路要买驾驶意外险、装备自己才能赢得爱情……

用年轻化的方式和年轻化的语言与观众沟通，更容易实现破圈传播。

打破“第四面墙”，让你猜中了开头也猜不到结局

熟悉的角色，熟悉的台词，当你以为剧情要走向套路之际，主角却打破短视频的“第四面墙”，向镜头外的观众安利起养老年金保险、驾驶安全险、科学投顾等平安产品和服务。

这一招，既关联了产品使用场景，又出其不意地打破了传统产品视频的桎梏，让观众耳目一新。

本期中国平安影院抖音小剧场暂告一段落，你学会三招《七夕爱情攻略》了吗？

下一期还有什么不一样的惊喜？我们拭目以待！