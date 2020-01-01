铂爵旅拍与《女儿们的恋爱2》的奇妙碰撞

合作亮点

铂爵旅拍作为中国旅拍领军品牌，常常被各大综艺节目邀约，成为“明星指定旅拍官”，我们在众多的综艺中都能找到铂爵旅拍的身影。铂爵旅拍与《女儿们的恋爱2》的合作可以说是其在众多的合作中非常出色的一个案例。

首先，铂爵旅拍的品牌特色与理念同《女儿们的恋爱2》完美契合。铂爵旅拍的主要服务理念是“度蜜月、拍婚纱”，品牌使命则是“让婚纱照美得更有意义”，从这两者可以看出，铂爵旅拍的目标市场之一就是婚恋市场，品牌特色与品牌理念都与婚恋紧密相关。而在上文的阐述中提到，《女儿们的恋爱2》是一档代际情感观察真人秀，通过明星情侣的相处模式，来展现当代年轻人对待爱情与婚姻的态度和观点。两者特色与理念的契合，让这次合作看起来更为自然和融洽，最显著的优势就在于，铂爵旅拍在节目中的广告植入不会显得过分生硬，由于调性相符合反而能起到烘托节目气氛的效果，可谓锦上添花。

其次，铂爵旅拍的主要消费群体与《女儿们的恋爱2》的观众群体有很大程度的重合。根据芒果TV呈现的用户画像显示，《女儿们的恋爱2》的观众年龄主要集中在18-35岁，占比超过了60%，而根据另一相关数据显示，旅拍行业的关注用户年龄以21-35岁为主，占比达到了57.19%。受众的重合意味着铂爵旅拍在节目中的广告植入能够有效地触及到目标消费群体，实现相对高质量的传播，达到理想的宣传效果。

植入策略

品牌调性与节目特色的一致性为铂爵旅拍的广告植入带来了便利，但同时，铂爵旅拍在植入广告形式的组合上面也是有可圈可点之处的。

在《女儿们的恋爱2》中，铂爵旅拍比较常用到的有传统的片头广告、口播广告以及道具植入广告。这些植入方式虽然传统，但是在品牌目标消费者与节目主要受众重合度极高的情况下，它们能起到很重要的强调和提醒作用。

但是不得不说，过多的强调其实并非是一种明智的宣传方式，在受众的注意力集中于节目内容时，过分而生硬的植入往往会造成观众的反感。因此，铂爵旅拍除了上述传统的植入方式，还选择采用更为深层次的植入方式——将品牌融入节目内容之中，使之成为内容的重要组成部分。

举例来说，节目嘉宾郭碧婷与向佐在筹备婚礼、准备拍摄婚纱照时，铂爵旅拍就有了充分的理由在节目中出现——品牌摄影师与节目嘉宾进行婚纱照的细节沟通（图1）与拍摄（图2）。这一幕出现得非常自然，几乎与内容融为了一体，不会造成观众得反感，相比较之前的植入方式，这种方法更为灵活、巧妙，也更具有发展前途。观众通过摄影师的视角见证了节目嘉宾的幸福，也使得植入更有温度，更让人印象深刻。

图1 摄影师与节目嘉宾进行沟通

图2 摄影师进行拍摄

总结

如今，综艺节目的制作愈发成熟，它们作为广告宣传的重要载体，越来越受到各品牌的关注与青睐。但品牌在进行选择时有必要认真思考自身特色、理念与节目的契合度，也应该在植入的策略和方式上再进行更深层次的考量，提升植入方式的创意性和趣味性，才能真正吸引到受众的关注，取得良好的宣传效果。