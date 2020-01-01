助力传统文化传承，全民K歌斩获IAI国际广告奖整合营销金奖

2020年9月10日，以“和·暖”为主题的IAI国际创享节2020暨第20届IAI国际广告奖与七星垂直大奖颁奖典礼在京隆重举行。全民K歌、腾讯NEXT IDEA携手九大博物馆打造的新文创项目营销案例——“‘给我一个古的IDEA’创意解说与朗诵大赛”一举斩获IAI整合营销类“金奖”，成为颁奖典礼上备受瞩目的焦点。

创办于2000年的IAI国际广告奖以其高水准、高规格，公平公正的评审机制，被誉为“国内广告创意最高水平及潮流趋势风向标”。谈起全民K歌为何能在超2500个营销案例中脱颖而出，大赛评委给出了答案：“让古物焕新，让文化和年轻流行结合，用年轻人能接受的方式，对文化历史有更多的了解，并且产生积极的营销效果。”

近两年来，随着“博物馆热”“文博热”的持续升温，新一代年轻人对待传统文化的认知也在发生改变，他们更希望在历史中寻找灵感，创造出属于这个时代新的文化价值。2019年，全民K歌和NEXT IDEA腾讯创新大赛，携手中国九大“中央地方共建国家级博物馆”，共同发起以“给我一个古的 IDEA”为主题的文物创意解说与朗诵大赛。大赛别出心裁地将全民K歌平台特有的朗诵功能与九大博物馆最具代表性的、拥有数千年历史的九件典藏镇馆之宝的解说相结合，并特邀火箭少女101的十一位成员担任“NEXT IDEA文物创意官”，呼吁所有热爱中国传统文化瑰宝的人们都来参与大赛。

此次大赛的参赛方式也富有创新性：用户可以在全民K歌平台的大赛专区上选出自己喜欢的文物，根据九大博物馆提供的文物，以自己最具创意的解说或朗诵的形式来演绎一段文物解说词；大赛中优秀的朗诵作品有机会被相关博物馆采纳，亿万游览博物馆的游客将“聆听”到这些为珍贵文物发声的创意解说。

“给我一个古的IDEA”文物创意解说与朗诵大赛一经发起便在全网引发热烈反响，短短两周内就有超过5万名用户积极参与。在微博平台，#给我一个古的IDEA#和#火箭少女101文物创意官#话题阅读量近2亿，讨论量超过120余万，火箭少女101为大赛打Call视频播放量超千万，九大博物馆官方微博共同发声，权威引领文化破圈。引发公众热议的同时，此次活动也受到了新华网、新京报等众多权威媒体的关注，各大媒体先后发布630余篇新闻稿件对活动进行实时报道和深度剖析。

通过打造这样一次跨越时空的“合作”，全民K歌用年轻化的娱乐互动让传统文物“鲜活”起来。用户在年轻感十足的、轻松娱乐的氛围中，充分感受并传承古人的匠心、技艺与智慧，用创意助力传统文化在数字时代焕发出全新的活力，全民K歌此次拿下IAI整合营销类“金奖”可谓实至名归。

作为国内领先的音乐娱乐社交平台，全民K歌积极探索数字创新，挖掘不同形态的内容，通过更加灵活的营销打法不断加强与年轻用户的互动沟通，带来更极致、更多元的音乐娱乐体验，为用户和社会提供更多的服务与价值。