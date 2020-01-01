饿了么星选的“好运营销”，创意很沙雕

年关刚过，各大品牌的春节campaign都陆续收尾了，作为定位于面向高端白领的品质外卖平台，开工季期间，饿了么星选在春节返工期间推出了“猪事顺利”整合营销campaign，希望把因为春节返乡流失的核心用户给吆喝回来。

围绕着“诸事顺利”的营销主题，饿了么星选将“吃”和“好运”绑定起来进行了层层深入的整合营销，我们一起来看一下。

第一层：玩文字





中国人对吃一直是讲究的，尤其在过年这样的重要节日，吃饺子象征岁岁交子，吃鱼象征年年有鱼。饿了么星选抓住用户的这种心理，玩起了文字游戏，一下搬来了四家平台招牌商户，用商户名字做起了文章。

饿了么星选X必胜客——猪事必胜

饿了么星选X好利来：猪事利好

饿了么星选X金百万：猪事来财

饿了么星选X旺顺阁：猪事旺顺

创意看似直接，无需雕琢，但透露着一种删繁就简的干脆利落，简单却不粗糙，巧妙而富有深意，品牌在“吃”与“好运”之间建立起了最基础的关联，营造出了热闹喜庆的节后氛围，直接将品牌核心主张传递给用户。

第二层：玩互动

既然喊出了“吃出好运来”的口号，那就必然给用户一点真金白银的好处，几张外卖代金券可不够。给点什么？花钱是个解决办法，但之前已经有支付宝爸爸壕置千金，怒砸中国第一锦鲤，拼钱是一定拼不过了……既然预算不够，那就创意来凑，饿了么星选想了个好办法。

品牌方找来了实力派艺人李治廷，为粉丝和用户送上了一份无论如何都不会想到的超级大礼。2月11日，饿了么星选官方发布活动：情人节前在星选平台下单，官方会抽取一位幸运粉丝，送出李治廷为其亲口录制的暖心情话！

毫无疑问，这样的福利绝对能充分调动粉丝热情，让每一个粉丝为之疯狂。在品牌和艺人间资源置换已经成为常规合作的情况下，品牌方创造性的将机械的ID录制升级为面向单一用户的深情告白，将明星影响力最大程度转化为品牌收益甚至是业务流水——这才是真正的创意的力量。

第三层：玩内容





玩完了文字游戏，玩完了粉丝互动，饿了么星选又玩起了内容。

说实话，这道题真的不好解。为什么？因为吃和好运之间其实并没有直接的关系，吃真的能给人带来好运吗？并不能。那故事要怎么讲？

如何在吃和好运之间建立逻辑关系——常规的创意策划思路一定会去尝试解决这个问题，但饿了么星选并没有，反而通过逆向思考，下了一步狠棋：既然没有逻辑，那就做点没有逻辑的东西，或者说，没有逻辑，就是我们的逻辑！

于是就有了下面这支病毒视频：

视频发布以后，在网上引发了剧烈的争论，评论大多两极化：很多人，尤其是同行们对视频的批评略显激烈，认为视频的价值观有问题，故事剧情太过夸张。但也有很多人，以微博网友居多，认为视频内容沙雕有趣，敲出了一长串的哈哈哈。这样的争论让视频的曝光量和讨论量直线上升，短短几天时间内，近百个微博微信大号自发转载。

但是，对于“吃出好运来”这样的常规题目，答案必须下猛药才能起疗效，不然绝对是不痛不痒的平庸之作。饿了么星选采用了荒诞的故事内容和分集的结构形式，不到3分钟的时间里剧情急剧转弯，就像高速公路上的汽车，越是空旷的直道就越容易因丧失注意力而出现事故，而连续弯道则能瞬间让人集中精神，同时也对沿途的风景印象更加深刻。用巧妙密集的弯道设置，饿了么星选成功引领每一位用户走到最后，将“点饿了么星选好运餐，猪事顺利吃出来”的核心信息稳稳的塞进了用户的脑袋。

至于故事的价值观到底有没有问题，对于一个以不遵循逻辑规则为基础的故事，讨论这个是没有意义的。我想，生活不必过于紧张，我们也需要玩笑，对于品牌这种年轻的跳脱的思维方式，需要理解和认同，甚至应该给大胆的内容创作一些鼓励。激烈的行业竞争最终会让广告回归于内容，也相信国产广告会有更新更优质的内容不断涌现。