这里有只“黑匣子”待开启…

魔都惊现小黑盒

抖出国货品牌营销新玩法

9月24日，一只神秘盲盒“黑匣子”亮相魔都，引发全民关注。

一探究竟才发现，这只小黑盒原本是在2020巨量引擎城市峰会上出现的嘉宾礼盒，但里面却藏着个大秘密。据了解，小黑盒有个响当当的名字，叫“抖box”，里面装的全都是国货，如盼盼食品、宝宝金水、喜多多、古方红糖…很多国货既让人有熟悉的怀旧感，又让人感叹新包装的时尚范儿。不探不知道，“抖box”里藏着的是一场即将席卷全国的“国货品牌计划”。

消费升级下，中国“质”造崛起，买国货、用国货、晒国货，已经成为时下年轻群体新的潮流生活方式。今年国庆前夕，巨量引擎推出“国货品牌计划”，以更年轻的沟通语境、高净值的内容输出，为国货品牌搭建了营销新流量的入口。

不止于此，在巨量引擎城市峰会上海收官站上，巨量引擎将短视频、直播等新潮数字媒体与城市人文底蕴、国货品牌融合，以传播力、效果力、创新力三大势能，助燃国货焕新。

“国货品牌计划”是巨量引擎首档国货品牌的整合营销IP，联动抖音、头条、西瓜三端发力，以热度明星驻场、达人团内容共创、抖音多场次定制直播，加之抖inCity城市美好生活节、头条话题、抖音互动挑战赛等生动有趣的玩法为国货品牌加码，让更多国货品牌被看见、被喜爱、被购买。

此外，城市峰会现场还融入了更多元的互动玩法，为区域品牌主呈现了线上多元互动&线下场景互融的全链路合作模式，有“域见中国”展区、AI 线下互动展区，让到会嘉宾既可收获满满的营销干货，也能在创新互动中快乐体验。

计划&产品新升级

给企业吹来营销新风

据了解，“国货品牌计划”只是巨量引擎针对城市品牌营销升级诸多解决方案中的一项计划。自今年5月以来，巨量引擎以“城市营销同行者”身份，开始了覆盖全国各大城市的巡回峰会，打造城市新名片、实现长效增长的新探索。

截至收官，“聚力·共擎”2020巨量引擎城市峰会历时141天，走过7115公里，91位内容演讲嘉宾与本地品牌主进行营销方法论的交流与分享，累计4500+家品牌主及媒体、7800+人次参会，携手巨量引擎共探区域营销，传播曝光量级达3亿。线上10场直播，线下深入8城，以“1+N”会场模式，助力城市经济复苏。

巨量引擎以“短视频+直播”的双引擎，基于区域特色，先后发布了“美好目的地计划*DOU游成长记”、“抖inCity城市美好生活节”、“域见中国”及“国货品牌计划”四场计划，以多元有趣的营销玩法连接区域品牌，激活当地传统文化，见证城市美好。

此外，巨量引擎还从新流量、新生产、新模式三个维度创新升级，构建搜索、创意、直播全功能场景。企业可通过巨量引擎，构建完整的传播矩阵，扩大品牌影响力。对于新商家，巨量引擎还推出了种子计划，新入驻抖音小店可享低佣金优惠、超便捷抖音小店开通、海量直播流量扶持、官方专属运营对接和培训课程限量免费开放等政策，低门槛转型升级，让梦想落地开花，实现从0到1再到N的华丽蜕变。

认证抖音企业号则是企业线上做生意的一块敲门砖，作为入驻抖音企业号的商家代表，小酒蜗、姗姗瑜伽、花猪印象在平台“短视频+直播”的助攻下，纷纷驶入变现快车道 。

据品牌主介绍，自2018年认证企业号至今，小酒蜗吸引了成千上万人的驻足围观，门店位置累计浏览次数达6000万次以上，为品牌导流的同时，也带来了源源不断的收入，据悉，小酒蜗抖音营收超过1500万，占总收入的70%；姗姗瑜伽的线上生意更是全部来自抖音，从2019年开始运营，一个月爆红5个视频，4个月涨粉100万，视频最高播放量超过2000万，实现了“年入七位数”的营收；花猪印象从内容到功能，结合长沙本土特色，打造热门餐饮IP，让原本亏损40万的小店起死回生。这样的案例，不胜枚举。

“巨量引擎不仅仅是一个流量池，更是连接企业与消费者的重要阵地。”为了给企业提供更好的服务，巨量引擎对企业号进行权益、链路、场景、模式四大升级，近20项权益对企业免费开放，并成立抖音企业号官方学习成长平台“启明学院”，助力企业快速成长。

硬核干货+秘密武器

营销“黑科技”强势助力

在过去的141天里，巨量引擎还在峰会上提出了许多有价值的营销方法，如效果广告创意4T法则、企业增长三要素、人货场公式、抖音广告创意精彩指数评估模型、城市线上繁荣度评估模型SIRFA，让城市品牌营销有据可循。巨量引擎以其独有生态，营造了与众不同的“人”“货”“场”，并重新拆解抖音内容电商价值，提出了“内容电商价值=（人+货）x场”的核心公式。

“我知道有一半广告费浪费了，但我不知道是哪一半”逐渐成为过去式。巨量引擎通过抖音广告创意精彩指数评估模型、城市线上繁荣度评估模型SIRFA，让每一个感性的创意都能得到理性判断。其中，城市线上繁荣度评估模型SIRFA以传播度、影响度、推荐度、好感度、吸引度五个评估维度综合评估，覆盖了全国660+个市级城市单位、2000+县区级城市单位。

作为一支基于资源整合的城市深耕型团队，巨量引擎全国直营公司正以规模化用户、智能化技术、全内容生态、一站式服务及科学化评估，为品牌提供整合式营销方案，努力实现“最具竞争力营销团队”的愿景。同时，积极承担社会责任、助力经济复苏的故事，被新华网、中国日报、中共中央宣传部学习平台学习强国APP等重磅媒体支持。

2020巨量引擎城市峰会已圆满收官，品牌营销的道路仍值得继续探索。利用平台优势，深度挖掘品牌价值，以更加多元的内容形式触达更多用户，对城市品牌来说，无疑是打造城市新名片的一把利器，帮助企业最大化释放品牌价值和影响力，从而走得更高更远。