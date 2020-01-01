“悬疑”公益广告片《意识》：善与恶，不过一念之间

原标题：人生不过一场密室逃脱，所有线索都在意识里

人心，一直是个复杂话题。

我们看见的、听到的，我们正在发声的，被过往生活经历影响，经过价值观的层层筛选，也受到意识形态的左右。

整场人生，便是由如此大大小小的选择堆砌铺陈。而世界，正是被无数人的一次次选择塑造成型。

于是卡尔·荣格说，“世界悬于一线，那根线就是人们的意识。”

意识让人类成为地球的守护者，也唯有意识可能毁掉人类。只有当我们深入贴近观察自己的内心，才可能将世间万物看得清晰。

擅长做创意实验的独立品牌创意公司ODP沿海公路映画，今年推出了一部不属于任何品牌的公益广告片，便是围绕着“意识”二字展开叙事。

除了视频以外，在疫情期间困在伦敦的ODP视觉总监官乐霄，感触到了在意识的作用下周围环境的割裂，与视频创意总监kris一起完成了这五张关于“意识”的宣传海报。以Video、Information、Record、Uploader、Speaker首字母组成了这一组名为“Virus”的系列海报。

不论是想要重启2020也好，还是把人生一键恢复“出厂设置”，过来人总会苦口婆心：你们所拥有的只是当下——请为当下，用心选择。

这支影片首先构筑了一个平行世界，初看似是一段甜到牙疼的浪漫邂逅。但其中小心埋伏下的线索却预示着，一切并不简单。

橙色是片中最不可忽略的元素。橙色戒指盒、男主的橙色外套内衬、橙色背景布置、橙汁、橙色抱枕、橙色杯具……数不胜数。

若是经常流连欧美的犯罪片，一定对橙色囚服记忆犹新。而本片以“橙”作主打，则暗示着现实中的男主啊，其实是手铐脚铐不离身的犯人身份。

女主悬挂的装饰画，颇有一种入狱照的feel。咯吱响的铁架床、简陋的衣架、破败的背景，似乎都在渲染清冷孤独的狱中氛围。

孩子拿着玩具警车，不断撞击男主的幻想。另一个现实世界里，或正上演着一场警察追罪犯的动作戏码。

黑白的现实世界中时光倒流，当年的男主不小心撞到女孩，原会是一场美丽邂逅。可一旁的路人敲击法槌宣判，隐在背景中的客人似陪审团那般正襟危坐。

一念之差，男孩还是选择了犯罪，在监狱中消磨漫漫人生。

影片在颇为上帝视角的打乱重组下，为我们打开了另一种看待人生的方式。

或许有人说，世界会变成这样，都是坏人干的。但是这群创作者们所谈论的你我与恶的距离，不仅限于流血的暴力。虚拟世界里的恶意，甚至脱口而出的言语中伤，都是一念之间的意识使然。

对自己做过的事、说出的话负起责任来，是各位成年玩家的基本素质。而如此过程中最重要的，是用好你灵光的小脑袋瓜。善与恶，义与不义，都不过一场又一场欲望与自我的角逐。

电视剧《3年A班：从现在起，大家都是人质》截图

苏打老师的话，要记好。

短片中展现的只是现实世界中的单一切面，而本是编剧的真实生活往往更荒诞，更极端，更触目惊心。

这是ODP沿海公路映画继18年情人节刷遍社交平台的《Choice·选择》后，再推出的《Choice》第二部。从唤起女生群体的共鸣，到对于世界现状的关切，ODP又向前迈了一大步。

没有商业品牌的参与、没有丰厚预算的支持，ODP用“悬疑”、“哲学”来包装“公益”，确实有意义也有意思。

选择塞尔维亚为拍摄地，以这个时局复杂、世事纷繁、网友敏感的时间点作发布，创作团队希望用自己的力量，向在网上冲浪中煎熬也脆弱的这一代输送一些新的思考。

回望如今花样繁多的广告市场，虽然对于企业来说，以销售为目的的卖点打包仍然是保证垂直领域增长的路子一条，但越来越多品牌开始注重社会议题的讨论与社会价值的投资——这虽然不是盈利的聪明手段，但却能够在对的时间树立丰满鲜明的品牌形象，来吸纳培养对的客群。

将关注点由品牌本身转移到社会层面，把消费者需求转化为金字塔上层的精神共鸣，这群人讨论的，不是我们拥有怎样的现在，而是我们能够拥抱何种未来。把目光放到“不久以后”，也才有创造更多新东西的可能。而以此得民心、得关注、得合作，得自来水之间的口碑传播，便也不再那么费力。

于是这间在洛杉矶、成都与深圳都设有分部的广告公司，做了这么一条把社会责任往肩上揽的短片，也算是为“接下来”攒一份漂亮的Demo，以号召各方品牌加入战队。在他们看来，“启智永远比提供直接的娱乐受益。”

“作为一个品牌，它对人们来说意味着很多不同的事物，但它始终应该是诚实、开放、可靠的。所以，持续性的意识展现使它具有无限的适应性。”他们在四月份的推文中如此写道。

ODP也告诉我们，后续预备打造一个“广告超市”，挑选品牌方进行联名创作，陈列这个世界里我们难以参透的种种面貌。这也将是个持续向品牌们开放的，充满人情味儿、拥抱多元价值观、碰撞创意火花的实验场。

去年6月底，ODP在成都落地了限时两天的实验性展览「曝」，“看创意通过不同的介质和形式展现”。

选择公益，选择中立，选择保持开放，选择为当下发声，选择跟随心里那支指南针，ODP已经在创作中作出选择，并且把选择的主动权交到了屏幕前的你手中。

如同生活一般，这是一场没有标准答案的接力。