保时捷首次触“电”，怎样来一波给力的“上新”传播节奏

放眼国内汽车市场，在越来越多传统车企涉足电动领域的当下，保时捷Taycan的面世可谓是千呼万唤始出来，终于在这电动江湖开始大展拳脚了。蓝色光标数字营销机构作为保时捷的公关服务代理团队，自然不会缺席品牌的此番“开疆拓土”。下面我们来看一看蓝标数字是如何助力Taycan玩转这波“上新”操作，品一品有策略、体系化的传播与精巧的创意如何相辅相成，创造经典。

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中式前菜开开胃







<整合营销互动>





Taycan的面世注定少不了关注的目光，一场有效的互动可以点燃品牌与粉丝、消费者与产品之间的火花

在2019年9月正式全球亮相之前，保时捷策划分别在中、美、英三地开展Taycan伪装车上路项目，作为一项保时捷全球的传播策略，“本土化”过程也是这项活动落地中国市场的一大挑战。

蓝标数字整合线上线下资源，以运营的保时捷新闻中心为主阵地，从传播节奏、互动形式、视觉海报等多维度地策划了一场Taycan伪装车上路活动。如果说充满中国特色的艺术涂装给这台伪装车贴上了本土标签，那么这场针对媒体及波子粉的互动则开启了Taycan与国内车迷粉丝的首次互动。

伪装车正式上路当天推出“拍谍照 赢大奖”小程序，参与活动的形式最大程度地调动了用户的积极性。此外，由互动引发的二次传播进一步将活动热度推向高潮。

▷Taycan上海伪装车谍照预热活动系列物料

这场别样的“粉丝见面会”在上海完美落幕，从前期海报预热到最终公布幸运参与者名单，蓝标数字同步打造专题系列帖，为9月的Taycan全球亮相递上一道绝味的预热“中式前菜”。

▷ 2019年6月24日，Taycan伪装车亮相上海街头

▷ 2019年6月24日，Taycan伪装车亮相上海街头

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“大管家”盘盘Taycan的那些事儿





<传播节奏的把控与梳理>

持续稳定的媒体信息输出策略为消费者打造信息环境

作为面对媒体的信息权威出口，由蓝标数字为客户运营的保时捷新闻中心处于资源整合位置，Taycan的系列传播更是做到了板块特殊性与传播持续性。2019年的Taycan传播之路始于3月的一场全球发布会， 此后Taycan开启“霸屏”模式。截至同年9月4日，“Taycan将至”系列共计推出22条官方新闻帖， 继Taycan 9月4日全球亮相之后，“Taycan已至”系列更是陆续推出18篇新闻帖。多样化、高频次的内容输出让Taycan刷足了存在感，继伪装车互动之后，这波操作更是夯实了Taycan所处的媒体环境。

▷ 保时捷全新Taycan





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硬核“说明书”





<打造产品数字化微站>

无论前期怎样吊足胃口，只有为消费者搭建好一个全面了解Taycan的窗口，产品与消费者彼此才有更进一步的可能

转眼步入2020年，保时捷Taycan在今年4月迎来了国内的上市发布会，蓝标数字携手官方打造的保时捷Taycan微站也正式面向媒体登陆新闻中心，并同步给到企业CRM及各地经销商。

▷Taycan微站：https://h5.cojoy.com.cn/porsche/taycan/





微站的打造意在建设全面且专业的产品信息库，五大构成板块为消费者呈现最具权威性的Taycan解读宝典。对于媒体、经销商而言，一站式了解Taycan的方法不再是解压一个个文件压缩包，而是通过更加视觉化、整合化且便于传播的数字化手段。而客户与蓝标数字共同打造的这座微站不仅仅意在推动Taycan的此次国内上市，更多是为Taycan今后更为丰富的数字化营销玩法蓄力。

▷ 保时捷全新Taycan





▷ 保时捷全新Taycan

从2019年国内伪装车谍照的惊鸿一瞥到2020年的正式国内上市，Taycan这个名字的深入人心，除了依靠产品本身自带的吸睛属性——保时捷首款纯电动跑车以外，完整体系的信息传播与节奏把控也功不可没，再有极具话题性的campaign加持，一波品效合一的“上新”宣传操作就此诞生。在绝佳创意和策略频出的时代，有调性、高品质的数字化互动绝对是打入受众群体内部的有效方法，但要始终明确的一点是：传播策略与创意玩法统筹兼顾的操作才是永恒的不败之道。