伊利植选6.0新品上市五部曲，疫情下的快消品上市破局

2020年植选品牌策略转型持续升级，4月20日新品上市6.0高蛋白无糖植物奶，通过线上云发布会的形式，多维度诠释了新品6.0g/100ml高蛋白、无加入蔗糖的产品核心利益点。蓝色光标数字营销机构帮助客户实现了对消费者的认知教育，从不同维度强化品牌竞争力，提升溢价能力，辐射更多的消费者。

随着消费升级和国民健康意识的不断提升，植物蛋白饮品受到了前所未有的关注，伊利旗下的植选品牌，转型升级产品矩阵为“植选植物奶”，签约国际超模刘雯，背书品牌时尚属性，进行优质植物蛋白、无负担的植物营养和时尚潮流的占位。