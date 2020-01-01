伊利植选6.0新品上市五部曲，疫情下的快消品上市破局

2020年植选品牌策略转型持续升级，4月20日新品上市6.0高蛋白无糖植物奶，通过线上云发布会的形式，多维度诠释了新品6.0g/100ml高蛋白、无加入蔗糖的产品核心利益点。蓝色光标数字营销机构帮助客户实现了对消费者的认知教育，从不同维度强化品牌竞争力，提升溢价能力，辐射更多的消费者。
随着消费升级和国民健康意识的不断提升，植物蛋白饮品受到了前所未有的关注，伊利旗下的植选品牌，转型升级产品矩阵为“植选植物奶”，签约国际超模刘雯，背书品牌时尚属性，进行优质植物蛋白、无负担的植物营养和时尚潮流的占位。
01 超前占位期：
携手直播一哥李佳琦超前限量首发
3月25日植选6.0新品率先在天猫平台通过李佳琦直播超前首发，成功收获了新品的首批忠实粉丝。同时，植选在盒马、淘鲜达、多点等线上渠道持续发力，精准有效的触达了目标消费者，并借助伊利强大的渠道渗透力，在终端超市、便利店等陆续上市铺货。
02 预热期：
打造创新传播物料吸睛无数
官方预热和粉丝预热同时进行，官方结合植选xUP主共创内容，打造创意倒计时海报。在发布会前夕，上线UP主和刘雯的动态视频海报，打造SVG交互图文，创新消费者沟通形式，通过系列创意物料+外围资源扩散的新方式，为新品高能预告，捕获大批量消费者关注；站内UP主发布动态预告，完成粉丝集结，站外联动刘雯粉头，发起品牌应援，为站内云发布会导流。
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03 活动期：
营销形式创新，植选x刘雯x人气UP主打造首场植物奶云发布会
4月20日当天，植选联合进击的阿叶君、比比比目鱼、咸鱼_栗等六位B站人气UP主内容共创，摒弃过往快消品新品上市的传统打法，打造植物奶首个&快消品行业内第一梯队的B站云发布会，多场景多维度诠释新品6.0g/100ml、无加入蔗糖的核心产品力，高能表现秀翻全站；代言人刘雯倾情助阵，携新品TVC空降B站云发布会，国际超模与B站二次元文化高能碰撞，实现破圈传播。发布会当天达到了2600万曝光及82万有效用户触达，六大UP主总视频播放量达50.1万，分别登录各大分区热门，打造高能植选，秀翻全站。
04 延续期：
上线“Keeplant高能挑战赛”收割运动类消费人群
同时，植选跨界运动类综合社区Keep联合打造全新概念“Keeplant”，上线为期30天的「Keeplant高能挑战赛」，并邀请代言人刘雯做为发起人，针对年轻的都市白领人群，借挑战赛将植物营养的健康饮食习惯深入到Keep用户日常的运动健身场景中，深化新品消费场景教育，构建“运动=植选植物奶”的消费者新认知。邀请站内热门KOL参与，为活动带来话题热度。挑战赛上线一周，Keep站内累计曝光达1532万，点击量达到35万，4万人参与挑战赛，相关话题有2.4万人围观，1562条评论。
05 长尾期：
借力外围资源二次传播，打造新品上市大声量
借外围资源二次传播，多平台联合、跨次元曝光、多圈层互动，资源合作共促效果最大化，B站、Keep、微信、微博、新闻客户端、网络媒体等，多端联动发声，跨圈层触达，构建新品上市大声量，借行业及商业媒体进行收官盘点，持续教育助力销售。
撬动粉丝经济，联合代言人各平台的粉头资源，为品牌应援，实现自有资源的最优化，设立低门槛有奖互动机制激发用户参与的热情，打造云发布会狂欢Party。微博三大主话题累计2463万+曝光，12812讨论；4月20日，官博关键指标单日粉丝净增长659，阅读数583万，转赞评1812。
回顾整个项目，植选6.0新品上市追求形式创新，联手人气UP主在当红流量平台B站举办新品云发布会，突破固有圈层，辐射更多潜在受众；通过运动跨界，联合运动第一品牌Keep打透运动场景，使用场景持续扩宽，强化产品竞争能力。在数字营销端，突破固有圈层，以「选择从0开始，唤醒无限高能」为主题，多维度阐述新品信息，传递品牌概念，提供高品质植物营养，将品牌声量持续扩散，实现市场份额的提升及品类的抢先占位。