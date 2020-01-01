蓝标数字助力，央视点赞！奇瑞汽车云上市引爆营销变革

▶奇瑞全新一代瑞虎7/7PRO

近年来，汽车行业持续下滑，各大汽车品牌之间的竞争也日益加剧。随着互联网时代的不断深入，传统的汽车营销模式逐渐无法帮助车企在新的竞争环境下获取优势，汽车营销数字化已成为必然趋势。

2020年年初，一场疫情打乱了所有人的生活节奏，也让长期以线下营销为主的汽车行业陷入困局。线上营销，成为了汽车品牌在这场疫情中转危为安的机会点。

在新车云集上市的第一季度，众多汽车品牌纷纷将新车上市发布会转移到了线上，掀起了直播狂潮。但遗憾的是，多数汽车品牌对线上发布会的认知，仍然停留在线下发布会的线上延展，灌输式的传播思维，枯燥乏味的内容宣讲和展示，难以让观众在直播间长时间停留，更难以激发受众的购买欲望。

近期，由蓝色光标数字营销机构为奇瑞汽车打造的一场全平台矩阵“云上市”发布会，却引起了剧烈的反响。

全员皆媒体，打造一场火力全开的全员营销战役

在这场真正意义上的“云上市”发布会中，蓝标数字为奇瑞汽车打造了矩阵式的传播布局，淡化了品牌的主体身份，联动全国800多家汽车媒体、1000多名当红主播、2000多名销售员，共同作为品牌的“发声者”，力图传播声量最大化。同时，这场全员联动的“云上市”，通过将新车型交付各传播平台，充分运用各平台的特点，挖掘用户人群的特性，从而打造出了高自由度、个性化的传播方式。

“当你打开其中任何一个直播平台，除了技术讲解和公布价格部分，其他内容都是截然不同的。这样，受众就能根据自身喜好来选择合适的直播间，从而避免受众因为不感兴趣而‘取关’的问题。”蓝标数字北京第七事业部总经理赵文源分享活动背后的营销思路。

▶全新一代瑞虎7/7PRO云上市联动媒体直播

正因为这样的安排，在这场别开生面的发布会中，消费者可以在汽车之家的直播里，看到资深媒体人夏东对新车型的深度解析；在腾讯汽车的直播里，通过VR实景直播模式来全方位了解车型亮点；在网易汽车的直播里，以更近距离的视角看到新车的“开箱”试驾；在抖音平台上，与跨界博主、抖音大V线上侃车，秒杀超级半价车福利……

让“内行”帮助线上直播的“门外汉”直接摸准网络观众的“脉搏”，利用人气高的主播、风格多变的内容以及用户人群广泛的直播平台，提升信息的传播效率，新车型的上市传播效果自然也更加出众。

数据显示，奇瑞汽车“云上市”发布会，单日全网观看量超千万，单个平台在线热聊3万+，话题互动量破亿，引发了全网的火爆热议。

从单向传递升维双向互动，撬动网友参与热情

受制于传统媒体的特性，在传统汽车营销模式中，品牌信息输出方与接收方没有互相沟通的机会和渠道，品牌信息单向输出，用户几乎没有参与，品牌也难以得到反馈。

▶云上市单个直播平台互动人数破百万

而借助新兴直播平台的用户粘性与互动功能，可以让以往的“单向信息传播”变成“双向交流互动”。在新车“云发布”的过程中，设置了限时抢半价车、抢购车券、购车红包雨等互动性强的活动环节，并使其贯穿前期预热、中期高潮、后期转化全部阶段，引爆直播互动特性，极大地激发了受众的参与热情。

AR、CG技术首次引入，科技赋能品牌营销

科技的发展，为品牌营销提供了更多可能。在奇瑞汽车与易车、腾讯的联合直播之中，大量的AR、CG特效，配合真人讲解、三维模型、多场景切换等形式，让整场发布会充满科技感，达到了传统发布会PPT、图文、视频形式无法达到的效果。

▶全新一代瑞虎7/7PRO全平台矩阵云上市直播间现场

“生动且富有创意性的交互方式，能够调动起用户的好奇心，进而有效提升消费者对于品牌的好感度。另一方面，虚实融合的互动场景，多维度场景互联，也弥补了线上营销所导致的体验感的缺失。”蓝标数字北京第七事业部总经理赵文源表示。

▶全新一代瑞虎7/7PRO 超大空间驾乘体验

值得一提的是，奇瑞这次“云上市”不仅赢得了消费者的广泛赞誉，因为其社会效益，还得到了中央电视台的特别关注。

▶全平台矩阵“云上市”获央视关注

创新的汽车上市方式，不仅是品牌应对疫情的应激反应，也是应对新的消费形态、消费场景的积极探索。这份成功的背后，是客户与蓝标数字多年来对消费者和行业的深入洞察、对市场的敏锐感知和对品牌体系力的厚积薄发。相信未来，随着我们与客户在汽车营销上的持续发力，奇瑞汽车也会在世界舞台上绽放更多精彩。