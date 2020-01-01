作业帮直播课：听了这么多年“妈妈的话”，这次听听“孩子的话”

如果你是妈妈，这几天你的朋友圈、微博、抖音、腾讯视频、爱奇艺，甚至是家里电视，是不是都被一群小孩占领了？

看朋友圈的时候：

刷微博的时候：

看综艺追剧的时候：

看抖音小视频的时候：

打开电视的时候：

一、”妈妈别紧张，成绩有人帮“是作业帮直播课，一次“内容+媒介一体化的冲击波营销”

好多爸妈过分焦虑和紧张孩子的成绩（尤其是妈妈），妈妈辅导孩子学习，经常容易崩溃，是一个普遍存在的社会问题。

作业帮直播课，用不同孩子，在妈妈高频接触的不同媒介中，说出孩子的心声，关心妈妈，并告诉妈妈：辅导学习，有作业帮直播课帮忙。

听了这么多年“妈妈的话”，这一次听听“孩子的话”。

二、传播以微博为核心集中引爆，微信、抖音、腾讯视频、爱奇艺、电视多维共振

10月9日上线当天，微博就炸了~

10月9~11日，连续3天，引发微博网友疯狂热议：

引发微博网友大量转发：

抖音持续热议：

微信持续自传播：

截止发稿，#妈妈别紧张#微博话题阅读量到达3.5亿，讨论16.8万。

微博指数，环比增长 2113839.70%，差点赶上“顶级流量王”王一博。

（以上是之外创意又一次内容 + 媒介一体化的冲击波营销，感谢作业帮直播课。）