被淘宝、美团选中的男人：沈腾！

近日，美团官宣品牌代言人——沈腾&贾玲。还公布了由两位代言人共同出演的魔性十足的品牌广告。

为了彻底贯彻“干啥都省钱”原则，美团将省钱做到极致。宣传片也不能太多预算！于是这支接地气（抠门）的广告诞生了！什么高端大气的场景、精致完美的服装搭配、精彩炫酷的特效……一个没有。

视频呈现了7个人们日常生活中常出现场景：订酒店、机票、美食、电影票、鲜花、旅游景点门票、约车等等。贾玲负责买买买，沈腾却总是以出乎意料的方式跳出来，劝说贾玲用美团APP，更省钱。



每个小片段都有不变的Ending，沈腾、贾玲两人用近乎魔幻又喜剧的声音喊出响亮口号：美团APP，干啥都省钱！

沈腾、贾玲两人自带幽默气质，在一身美团黄服装衬托下，PC感十足。幽默又洗脑，看完片子，自己都不禁脱口而出那句slogan。如此看来，小成本广告，也能焕发大能量！

除了宣传片，美团官微也是能省则省。在官宣沈腾、贾玲两位代言人的文章中，就写了四个字：沈腾 贾玲。

没有官宣图、也没有插宣传片，四个大字，居中对齐加粗，就这样简单直接，下面的7位责任编辑倒是成了亮点，评论区各种“明嘲暗讽”。

简单4字，轻轻松松十万+，这可是众多新媒体小编可望而不可及的呀！

言归正传，美团选择沈腾、贾玲做新代言人，的确是吸睛。两位网友们较为熟知的喜剧演员，与美团这款生活娱乐类消费产品的气质非常搭，瞬间拉近了品牌与大众的距离。

在美团之前（12月1号），淘宝选定的双12代言人也是沈腾！在其推出的宣传片中，还邀请到罗永浩、朱一旦友情出演。

淘宝这支贺超长广告足足有15分钟，将其称之为促档大片《三个金币》。影片由《少年的你》导演曾国祥执导，影片融入穿越时空、黑色幽默、生活哲思等多种元素互相，最终给观众呈现出一部另类的科幻片，剧情与双12紧密贴合，传递出了逛淘宝收获金币的活动信息，也体现出了淘宝可以帮人们实现愿望的深意。

幽默讨喜的沈腾发展势头正猛，一周斩获两个品牌的代言人，在中年大叔行列，成为接地气类品牌代言的香饽饽。