7or9 × VCG新消费 | 勇敢走弯路，不做别人眼里的“…

如今，社会对于独立女性的定义不乏误解和刻板印象，将“单身”、“不婚”、“不生小孩”、“事业女强人”等标签贴在了独立女性身上。在他们看来，独立女性就应该表现得无欲无求、刀枪不入，甚至要对婚姻不屑一顾。“只有事业成功的社会女强人才是独立女性的象征”，狭隘的认知把女性推到大众舆论的对立面，“独立女性”的标签成为她们的陷阱和枷锁，让每一位现代女性活在错误认知的焦虑当中，遭受各种不公与偏见。





作为国内首个主打高弹空气棉、为女性带来温柔舒适感受的原创高跟鞋品牌，7or9认为，认真过日子、自信有主见、永远拎得清自己在做什么、明白自己想要什么的女性同样值得尊重。





为了打破对女性的刻板印象、社会教条和性别枷锁，耘众联手7or9，合力击碎成人世界对女性的偏见，破除当代社会独立女性标签的枷锁，为每一位现代女性带来敢于奔跑的勇气，让更多新世代女性关注自身的需求，追寻自己内心的声音。





10月初，在北京，我们与7or9品牌主理人王欢，以及电影领域的女性力量——导演白雪和麦子一起，探寻女性自我价值，打造品牌内容，传递女性精神力量。





「选择坚持电影梦，她不怕比别人晚出发，蛰伏十年，也能跑过春天。」







白雪，当了十年家庭主妇，才拍出第一部电影作品《过春天》，将多年的生活感悟与创作沉淀融入作品中，该片获得平遥国际电影节最佳影片，入围柏林国际电影节和亚洲电影大奖。





「勇于探索和选择，她不惧走弯路，每一步都是在接近想成为的自己。」





麦子，从舞者，到演员，再到导演，多重身份的转换经历带给她更丰富的感知力，用极具个人风格的表达打造了《大象》、《幻月》、《再见宝贝》等创新短片，荣获金狮奖最佳新锐导演。





用两位导演的自身经历作为内容载体，旨在鼓励更多的女性遵循内心选择，勇敢地走出独属于自己的道路。为了精准传达出治愈的品牌调性和拉近与其受众的距离，7or9选择了用一种更自然舒适和私人叙事的方式去呈现，宛如一个至交好友，对自己吐露心事；而在表现形式上，用了电影镜头语言突显两位人物的导演身份属性，同时在置景上用幕纱的微风拂动，气垫的弹软质感、水影及镜面的互动等创意元素折射出她们的经历，以及与鞋子的联系。





此次合作紧抓女性自我意识觉醒的社会趋势，通过系列化的内容营销和多平台的联动传播，实现内容与观众的共鸣，赋予了品牌及产品更深层次的价值感，为7or9吸引认同品牌价值观的更多的潜在消费者。



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