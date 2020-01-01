新意案例 | #潮爆今夏 品效齐辉#第三代MG6战力全开

今年着实是不寻常的一年，年初时车市的凛冬局面并未破壁，恰逢急转直下的黑天鹅事件，速度总赶不上变化。在这个戏剧化事件频繁上演的千禧年，每个个体小心翼翼且铿锵有力地在黑暗中寻找突破的希望。同样，品牌的营销创新之路要在逆势变化中凸显出光芒，一定离不开策略阶梯的组合拳，才能恰逢时宜的全面攻破。就像全新第三代MG6以出位的产品外观着色、出色的营销组合战术引领年轻市场风潮，更是向车市逆境发起挑战，且表现出战力全开之态势。







内容助攻，多维连接66受众

第三代MG6如何在短期内逆袭突破，并在整体声量上得到集中性爆发增长？新意互动认为在后流量时代，品效协同不是单项的营销任务，就像进攻与防守，只有穿插进对的助攻阵势才是正确的获胜姿势。

如何制定有的放矢的助攻策略？在营销战术上，不外乎需重点建立对主要目标人群的心智关注及情感共鸣，真正做到针对目标人群的深度沟通。除了建立在内容产出上，更要结合当下整体媒介环境、目标消费者特性，建立起从群像到具象的连接。第三代MG6联动12家权威媒体（如爱奇艺、抖音、快手、澎湃、界面、凤凰等），以“战力全开”为核心精神，打造整体数字传播中的话题引爆点，以不断递进的媒介内容升级形式传递出MG6的品牌核心精神，从内容产出到媒介二次承接，与核心目标消费者建立起深度沟通。





第三代MG6以当代普世年轻人的群像生活场景为基础，挖掘出TA们对目标达成的“战力全开、当潮不让”的正向态度，产出与品牌高度契合的连接点和内容。整体媒介数字传播端以分阶段产生的内容不断升级、有效递进的组合拳来打开整体传播路径：通过目标人群的全场景触点覆盖、相关圈层声量集中性贯穿，全方位立体连接消费者心智，契合传播节奏做整体内容规划的铺垫预埋、递进和升级。

联动12家媒体产出的短视频内容，植入第三代MG6动感新潮、全新着色、外形出挑等产品特性，描绘了当潮街舞选手、心中有光的潮力青年、潮流领域的弄潮儿等年轻一代的群像生活，解读出TA们的潮力态度，释放TA们的战力因子，进而嫁接到第三代MG6的核心精神，最大程度扩张年轻市场，传递出年轻就要战力全开的全新态度。





汇聚各媒体以短视频分发的形式形成了现象级社交舆论声量，同时匹配各家媒体优质资源集中性引爆态度视频，并通过媒体官方及社交账号深度产出二次内容，引发目标人群裂变转发及情感共鸣，深度传递品牌价值，为寒冬中的车市增添了一抹有温度、有态度的绿色力量。



品宣进攻，扩散圈层IP势能

在整体品牌基调上，打开年轻化市场是第三代MG6的主要营销目标。年轻潮酷有态度的66与B站IP“2233娘”联名痛车，整车图腾破次元的生动元素，亮相于BW线下事件，当然也少不了弹幕大军的字幕炸场来袭，66靓丽外形、66联名周边等在年轻人心中留下了一抹印象深刻的专属记忆。





潮车虽靓，但常规的地毯式露出不能完全衬托出66的“内涵美”，在选取IP合作上，66赞助了脱口秀大会第三季，敢于“拿车说事”，经过脱口秀达人传达66强劲动力，一番信手拈来的“说车段子”，揭示66的超战力潮车内核。





通过IP的巧取，借助了多个具有话题性的段子手植入车型信息，包括产品看点露出；而这些提及了66的“内涵段子”也被沉淀在二次传播的长线规划中，被收录进社交官方账号里，成为品牌资产中的精彩看点。





除了近3亿的曝光效果，第三代MG6收获了全平台多次热搜及权威媒体报道，品牌好感度大幅提升。





精准防守 66快狠准出击

第三代MG6整体上市传播中，精准出击虽不是营销手法中的重头戏，但仍是整体漏斗中不可或缺的一环，只有聚拢目标人群，才能真正意义上扩大并沉淀营销势能，反哺整体营销效果，为整体上市营销交上一份满意的回溯参考。







总结

基于品牌营销的助攻、到进攻的递进策略，以及消费者的心智连接养成术，第三代MG6以“流量曝光形式的全新升级+基于媒介组合拳的内容演进+IP内容衍生的散播裂变”，与消费者建立起全场景、高渗透、强互动的传播节奏，打破常规媒介曝光形式的投放壁垒，突破市场强势品牌的既定影响。以全新产品形象、全新内容规划递进、全新媒介组合方式深度传递受众。