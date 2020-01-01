新意案例 | #潮爆今夏 品效齐辉#第三代MG6战力全开

今年着实是不寻常的一年，年初时车市的凛冬局面并未破壁，恰逢急转直下的黑天鹅事件，速度总赶不上变化。在这个戏剧化事件频繁上演的千禧年，每个个体小心翼翼且铿锵有力地在黑暗中寻找突破的希望。同样，品牌的营销创新之路要在逆势变化中凸显出光芒，一定离不开策略阶梯的组合拳，才能恰逢时宜的全面攻破。就像全新第三代MG6以出位的产品外观着色、出色的营销组合战术引领年轻市场风潮，更是向车市逆境发起挑战，且表现出战力全开之态势。
第三代MG6如何在短期内逆袭突破，并在整体声量上得到集中性爆发增长？新意互动认为在后流量时代，品效协同不是单项的营销任务，就像进攻与防守，只有穿插进对的助攻阵势才是正确的获胜姿势。
如何制定有的放矢的助攻策略？在营销战术上，不外乎需重点建立对主要目标人群的心智关注及情感共鸣，真正做到针对目标人群的深度沟通。除了建立在内容产出上，更要结合当下整体媒介环境、目标消费者特性，建立起从群像到具象的连接。第三代MG6联动12家权威媒体（如爱奇艺、抖音、快手、澎湃、界面、凤凰等），以“战力全开”为核心精神，打造整体数字传播中的话题引爆点，以不断递进的媒介内容升级形式传递出MG6的品牌核心精神，从内容产出到媒介二次承接，与核心目标消费者建立起深度沟通。
第三代MG6以当代普世年轻人的群像生活场景为基础，挖掘出TA们对目标达成的“战力全开、当潮不让”的正向态度，产出与品牌高度契合的连接点和内容。整体媒介数字传播端以分阶段产生的内容不断升级、有效递进的组合拳来打开整体传播路径：通过目标人群的全场景触点覆盖、相关圈层声量集中性贯穿，全方位立体连接消费者心智，契合传播节奏做整体内容规划的铺垫预埋、递进和升级。
联动12家媒体产出的短视频内容，植入第三代MG6动感新潮、全新着色、外形出挑等产品特性，描绘了当潮街舞选手、心中有光的潮力青年、潮流领域的弄潮儿等年轻一代的群像生活，解读出TA们的潮力态度，释放TA们的战力因子，进而嫁接到第三代MG6的核心精神，最大程度扩张年轻市场，传递出年轻就要战力全开的全新态度。
汇聚各媒体以短视频分发的形式形成了现象级社交舆论声量，同时匹配各家媒体优质资源集中性引爆态度视频，并通过媒体官方及社交账号深度产出二次内容，引发目标人群裂变转发及情感共鸣，深度传递品牌价值，为寒冬中的车市增添了一抹有温度、有态度的绿色力量。
在整体品牌基调上，打开年轻化市场是第三代MG6的主要营销目标。年轻潮酷有态度的66与B站IP“2233娘”联名痛车，整车图腾破次元的生动元素，亮相于BW线下事件，当然也少不了弹幕大军的字幕炸场来袭，66靓丽外形、66联名周边等在年轻人心中留下了一抹印象深刻的专属记忆。
潮车虽靓，但常规的地毯式露出不能完全衬托出66的“内涵美”，在选取IP合作上，66赞助了脱口秀大会第三季，敢于“拿车说事”，经过脱口秀达人传达66强劲动力，一番信手拈来的“说车段子”，揭示66的超战力潮车内核。
通过IP的巧取，借助了多个具有话题性的段子手植入车型信息，包括产品看点露出；而这些提及了66的“内涵段子”也被沉淀在二次传播的长线规划中，被收录进社交官方账号里，成为品牌资产中的精彩看点。
除了近3亿的曝光效果，第三代MG6收获了全平台多次热搜及权威媒体报道，品牌好感度大幅提升。
第三代MG6整体上市传播中，精准出击虽不是营销手法中的重头戏，但仍是整体漏斗中不可或缺的一环，只有聚拢目标人群，才能真正意义上扩大并沉淀营销势能，反哺整体营销效果，为整体上市营销交上一份满意的回溯参考。
基于品牌营销的助攻、到进攻的递进策略，以及消费者的心智连接养成术，第三代MG6以“流量曝光形式的全新升级+基于媒介组合拳的内容演进+IP内容衍生的散播裂变”，与消费者建立起全场景、高渗透、强互动的传播节奏，打破常规媒介曝光形式的投放壁垒，突破市场强势品牌的既定影响。以全新产品形象、全新内容规划递进、全新媒介组合方式深度传递受众。
在内容形式创新中，联动12家媒体产出与品牌目标人群生活场景高度契合的战力全开态度短视频，从媒介分发角度进行了分阶段的二次内容传播升级，引发目标人群社交平台的共鸣裂变，整体热度急剧提升。从整体传播节奏看，为前期蓄势曝光做了内容上的承接递进，同步加深了后续传播目标人群的心智认同。