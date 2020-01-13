乐事首部记录片-邀你与薯片共赴沙漠星空之旅

你知道你吃的乐事薯片来自哪里吗？

你知道生产一包薯片有多少道工序吗？

你知道一片薯片背后有多少人的付出吗？

随着国人消费水平提升，对休闲零食的要求也不断升级，零食产业的竞争日益激烈。作为国民熟悉的薯片品牌，乐事需要一个全新的方式，更深层次地讲好品牌故事，让本土消费者更加信赖乐事，继续选择乐事。生活在“广告时代”的消费者，比起广告，更相信真实。乐事本次运用纪录片这种兼备极致“真实性”和“感染力”的形式，直接将生产过程展现在观众眼前，通过真实的人物、场景和故事去感染和打动消费者。





首部品牌纪录片，携手陆川溯源乐事产业链

纪录片广告是国内薯片品牌前所未有的形式，乐事此举开创了行业的先河。为了淋漓尽致地呈现乐事薯片的独特故事，乐事邀请到纪录片界的叙事大师、知名导演陆川亲自操刀创作。乐事首部品牌纪录片《每一片只为你的微笑》，将镜头聚焦到乐事薯片产业链的各个现场，结合乐事沙漠农场的生产组长、乐事薯片工厂的冷库主管、乐事配送员的真人真事，讲述乐事薯片种植、生产、包装和上架零售等背后的温暖故事。无论是库布齐沙漠农场上年复一年的坚守，工厂里精准到0.1mm的执着，或是乐事在城市中见证的苦辣酸甜，影片通过平凡人物的视角及真实的生活场景，深刻传达着“每一片只为你的微笑”这一主题，也让每位观众真切感受到乐事“片片刻刻有乐事”的品牌理念。









沙漠星空展映会，用艺术重现纪录片故事

这部饱含真情实感的精心之作，要以何种方式面世，才能给走马观花的消费者留下深刻印象？乐事找到G Project，希望为品牌首部纪录片定制一场别出心裁的首映礼。深入了解乐事故事及影片创作经历后，策划团队决定把纪录片首映从一次视觉体验提升成一场艺术化场景体验。让观众成为“故事中的人”，才能让影片中的每一个故事牢牢地刻在他们脑海里。

在上海中国船舶馆，乐事举办了以“每一片只为你的微笑”为主题的沙漠星空展映会。展映会每一个区域都是根据纪录片中的故事场景一一对应打造，把“库布齐沙漠农场”、“乐工厂”、“追光的人”统统搬到现场，最后将观影者引至沙漠与星空主题布景的“星空影院”，让大家共同观赏乐事的微笑故事。运用富有艺术感的光影影像、单人沉浸式空间和多媒体互动装置，为参与者塑造了一段极致浪漫的微笑体验。通过这场展映会，乐事全方位地把《每一片只为你的微笑》的品牌故事讲给消费者听，让人们感受到每一片薯片背后的付出、坚持与温暖。同时，更令乐事薯片“不仅是美味食物，更是匠心艺术”的形象深入人心。









陆川、张杰双助阵，引发全网共赴微笑之旅

首映礼上，乐事邀请到乐事纪录片总导演陆川、乐事品牌代言人张杰莅临现场。陆川导演为大家揭晓了乐事纪录片的创作理念，以及有趣的拍摄经历。张杰作为乐事微笑大使，分享音乐梦想与乐事故事的共同点，进一步为品牌理念发声。乐事沙漠星空展映会在一直播、京东到家直播、淘宝直播三个平台全程直播，经过乐事官方、陆川、张杰在微博提前预热，当晚直播达到了564万+的观看量。隔日，乐事纪录片《每一片只为你的微笑》于CCTV1正式上线。一出即在各大社交平台引发大量自来水讨论，消费者也纷纷到乐事官方微博评论区发表观后感；乐事还邀请了媒体、电影、娱乐等多圈层KOL发声，用不同的专业角度解读纪录片，将品牌理念渗透到不同的圈层中，有效地扩大了品牌受众。#每一片只为你的微笑#微博话题最终达成1.2亿曝光。





扼住当前零食消费者的关注趋势，乐事这次用“返璞归真”的纪录片为消费者真实溯源产品生产过程，再以独特的艺术展首映礼还原影片故事，从内容到体验，全方位传达“片片刻刻有乐事”的精神理念，让品牌故事和品牌价值都能在消费者心中弥久留存。