奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

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翻山、越海，繁星、烟火，有时候，离大地越远，一切越是清晰可见。12月18日，奥迪旅行车家族携手大疆创新，共同发布视频《天空之城的旅人》，以影像记录了摄影师ling的旅行见闻。人生如逆旅，希望每个人都可以活出生命的辽阔。

来自天空之城的旅人

视频文案

傍晚 6 点，车外零下 10°
金星，已经清晰可见

我非常迷恋黄昏与黎明的色彩
那时，是我拍摄的最佳时刻

我是 ling
一个生活在天空之城
却迷恋着大地的摄影师

奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

早已习惯了鸟瞰的视角
在云端上，自由地翱翔

我看见
大西洋的海浪，依偎着卡拉哈里沙漠
当地有一句质朴的标语
人们称这里是非洲，我们叫这里是家

奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

我看见
冰原之下，是巨大的火山口
那里被称为冰与火之地
当地人说，每到冬天，四天一场暴风雪
而我却期待着绿色的精灵，翩翩起舞

奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

日落时，余晖掠过
转瞬间，繁星就布满了整个天空

这个季节的北半球
猎户，是夜空中最闪耀的星座

从黄昏至黎明，只要抬头望去
那抹光，总是指引着我方向

奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

我见过雨后的玻利维亚
有着少女般的浪漫

清迈的寺庙前
无数心愿被点亮

亿万年前的繁星
在复活节岛苏醒

我也曾在 Bromo 火山旁
看到了世界尽头

我的世界
就是这个模样

奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

在一次次跨过高山、大河、深海、繁星后
我才发现，离大地越远，越是清晰可见

每一处，我曾拥有过的风景
每一条，我经历过的路
都彼此相连，丈量着我的世界

奥迪旅行车家族
活出生命的辽阔 

奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

代理公司：新意互动 / 制作公司：深层广告
执行团队：8KRAW
监制：许旸 / 制片：夏冰
导演：LingChen
制作成员（8KRAW）：LingChen、邓江辉、李政霖、鹿游原、马春林、牛乾、山伯多吉、王源宗、吴宏坤、向东波、谢焱
BGM：Sun and Stars-Audiomachine

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