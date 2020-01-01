奥迪×大疆创新拍了部风光大片：来自天空之城的旅人

翻山、越海，繁星、烟火，有时候，离大地越远，一切越是清晰可见。12月18日，奥迪旅行车家族携手大疆创新，共同发布视频《天空之城的旅人》，以影像记录了摄影师ling的旅行见闻。人生如逆旅，希望每个人都可以活出生命的辽阔。

视频文案

傍晚 6 点，车外零下 10°

金星，已经清晰可见

我非常迷恋黄昏与黎明的色彩

那时，是我拍摄的最佳时刻

我是 ling

一个生活在天空之城

却迷恋着大地的摄影师

早已习惯了鸟瞰的视角

在云端上，自由地翱翔

我看见

大西洋的海浪，依偎着卡拉哈里沙漠

当地有一句质朴的标语

人们称这里是非洲，我们叫这里是家

我看见

冰原之下，是巨大的火山口

那里被称为冰与火之地

当地人说，每到冬天，四天一场暴风雪

而我却期待着绿色的精灵，翩翩起舞

日落时，余晖掠过

转瞬间，繁星就布满了整个天空

这个季节的北半球

猎户，是夜空中最闪耀的星座

从黄昏至黎明，只要抬头望去

那抹光，总是指引着我方向

我见过雨后的玻利维亚

有着少女般的浪漫

清迈的寺庙前

无数心愿被点亮

亿万年前的繁星

在复活节岛苏醒

我也曾在 Bromo 火山旁

看到了世界尽头

我的世界

就是这个模样

在一次次跨过高山、大河、深海、繁星后

我才发现，离大地越远，越是清晰可见

每一处，我曾拥有过的风景

每一条，我经历过的路

都彼此相连，丈量着我的世界

奥迪旅行车家族

活出生命的辽阔