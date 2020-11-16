你的厨房段位有多高？《宅家美食手帐》告诉你

年初的宅家生活掀起一股全民热潮，不常被人提起的厨房承担了很重要的角色，为“上得厅堂，下得厨房”的完美人设正名。

很长一段时间以来，不管是都市还是乡镇，说起烹饪似乎都与油烟有关，不在烟机灶具的伴奏中入味，似乎称不上是好料理。但随着生活节奏和生活习惯的改变，越来越多的人们想要跳脱传统的烹饪理念，挣脱厨房的固定概念，有着自己的轻厨态度。

轻厨指的是一种健康美食、轻松烹饪、愉悦而又乐于分享的厨房生活方式，而对于厨电产品的消费需求，慢慢从功能型向享受型、社交型转变，单一功能性的产品自然无法满足轻厨主义者的需求。

4月1日，方太正式“开启轻厨时代”，发起“方太m计划”，让烹饪不受限于厨房，取决于是否有颗热爱生活的心，宅家做饭也可以变成一种有意思的生活方式。

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甜品、主食、家常菜、汤粥、饮品，整整一百道菜品，全都是满满的心意和回忆。

厨房小白并不在乎厨艺，更多的是享受烹饪的乐趣；喜欢烘焙点心，也可以不在乎外在的糖衣，更多的是事实享受面团在烤箱中蓬松的瞬间；喜欢煲汤并不只是为了养生，文火慢煮暂停了时间，忙里偷个闲……

多样人生就有多样的宅家烹饪时光，无数个宅家故事就有无数种轻厨人生，每一道被时间渗透的美食都值得被认真记录，《宅家美食手帐》唤起你的宅家美食故事。

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