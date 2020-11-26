投石科技儿童画画扫描互动装置案例集合

投石科技儿童画画扫描互动装置游戏大集合，在这里，小朋友们可以充分发挥想象力，在特制的画纸上自由涂色，创造出独一无二的海洋之鱼，创作自己喜欢房子、汽车和飞机，通过扫描，鱼儿就会瞬间魔法般地游进巨大的水族馆，高架路上汽车会开上开下，让孩子在玩耍中体验互动艺术。

投石案例作品：

一、山东滨州市植物园科普中心涂色扫描

2020年3月，南京投石科技为滨州市城市管理局植物园科普中心提供扫描画画互动多媒体装置。这款动物扫描画画互动装置特别适合孩子们，能激发空间想象力。

首先先绘画涂鸦作品，通过扫描仪识别，创作的小动物出现在墙面投影世界中。并且小朋友们还能与自己完成的绘画作品中的动物进行互动，触碰到的动物会跑会跳，画中的一切都变成现实,在这里每个孩子都可以成为’神笔马良”。

二、南京雅居乐御景天酒店亚马逊森林甩屏画画

2017年1月，南京投石科技有限公司为雅居乐南京公司十周年客户答谢专场提供亚马逊森林画画产品。

投石科技以亚马逊森林中热带雨林角度，重点描绘热带雨林中的动物多样性，例如色彩丰富的各种鸟类、昆虫，及爬行动物。

三、WWF世界自然基金会三通道融合海底世界3D魔幻笔

2016年5月31日–6月5日，上海正大广场4F“超级乐园”活动区，WWF世界自然基金会和野性中国联合举办的宣传活动中，小朋友们可以在数码桌面上对卡通图案进行上色，即时互动，同步到大屏，分享自己喜爱的小动物。

投石科技运用高科技扫描成像技术，为画上的海底生物赋予鲜活的生命，让它们全部畅游“海”中。次设备是通过色彩捕捉识别技术3D魔幻笔互动装置，将小朋友画好的画，经过魔法光扫过后，二维的画会变成3D立体，画中的对象会鲜活起来，此设备还可以增加互动环节，进行画鱼比赛、呼唤美人鱼等。“投石3D魔幻笔互动装置”面向游乐园、培训机构以及其它场合，一方面能激发孩子的创造力，另一方面能聚集人气提升知名度。

世界自然基金会WWF亚马逊森林画画触摸

四、南宁万象华府营销中心涂色扫描雷达触摸互动墙

现场有彩色蜡笔和需要填色的各种房子、汽车、飞机的形状，每个人根据自己的喜好填好颜色后，在3D扫描仪上一扫，你创作的房子、汽车和飞机就变成立体的出现在巨大的荧幕上，高架路上汽车会开上开下，拿手去碰一碰它会跳跃着和你打招呼，这个城市随着越来越多人的创作变得越来越繁忙。

投石科技基于城市建设的游戏角度，重点让小朋友动手去参与，开发孩子的想象力，创造力，让小朋友在玩乐中学习到新的知识。