华为@优力 | 一副给年轻人治“噪”良方，就这样C位出道了

当代年轻人就是各种矛盾的综合体，一边喊着佛系，一边为地铁上的一点点摩擦而口吐芬芳，嘴上说着peace & love，又时常因为客户的“这个文案有点平”而摔坏鼠标。

华为，也同样看到了年轻人易燃易爆炸的这一特点。





无论是为了生计奔波的通勤党，只求专心工作的伏案狗，还是容易失眠的易醒星人，亦或是追求跑在路下的心流一族，华为FreeBuds Pro降噪耳机都可以为他们提供不被外界打扰的安静体验。

作为本年度秋季新发布的针对年轻一族的耳机产品，华为深挖年轻人“渴望不被打扰”、“易燃易燥”的痛点，并结合产品发布的季节，打造了“天干勿噪”的大型线上campaign。创意直接从产品特性（降噪）出发，结合当下最流行的“谐音梗”和跨界营销，将耳机与当下年轻人的生活场景紧密结合，实现科技破圈。

一





IP联动，玩转借势营销

围绕“天干勿噪”的主题，华为与同仁堂进行了定制耳机药包的跨界合作，以秋天干燥易上火的特点结合现代年轻人朋克养生的热门话题，将“降噪”与“降燥”融合起来。

通过海报、降燥处方、开箱视频、探店街访等多种形式，借势同仁堂的养生属性，向年轻人传递耳机降噪又降燥的产品特点。





二





明星跨界营销

不仅仅是为了产品种草

目前国内几乎所有的明星代言或营销合作，大都是奔着明星的粉丝流量去的，最终目的都是为了带动销量。但明星能够做的，不仅仅是可以影响他们的粉丝。

产品通过与明星或KOL的合作，一定会有产品特性的内容输出。因为新发布产品与明星，都拥有不同的大众认知，产品需要借助明星的大众人设，来向公众宣扬自己的产品定位。

例如，此次华为Freebuds Pro耳机与@秦霄贤的合作，便体现了耳机将目标受众定位为90后、95后等年轻一代的初衷。通过趣味访谈和开箱视频的形式，华为Freebuds Pro耳机一改过去工科男的刻板形象，通过秦霄贤青春、诙谐的年轻化形象，在其粉丝心中建立产品面向年轻人的定位和认知。





三





确立产品生产初衷

也要找到正确的内容合作形式

除了突出产品特性，建立新的品牌认知，选择正确的内容输出形式也非常重要。与明星或KOL合作输出的内容，不仅仅是一支TVC或一张KV那么简单，能将产品融入艺人或KOL的生活，才能产出优质的种草内容。

与GAI的合作，无疑是个最优的选择。一方面GAI是中国年轻人颇为喜爱的说唱歌手，其歌手身份本身就能与耳机产生强关联。另一方面其成名曲《天干勿燥》与此次的传播主题非常契合。

四





以内容撬动公域流量

实现流量跨界

在大家都在大谈私域流量的今天，作为已经拥有巨大辨识度的华为，通过内容营销，借势更大的媒介流量，才是奠定其品牌愿景的最有效手段。

通过与最为炙手可热的流量平台——抖音挑战赛投放，以及11月份最大的商业营销事件——双11晚会进行合作，将之前与GAI合作的改编歌曲进行二次传播，实现传播物料的效益最大化。

市面上大多产品在发布伊始，都想向消费者尽可能详尽的宣导产品自有的优势和特点，但很多产品（科技类产品尤甚）的特点往往是非具象化的。

如何在产品营销中，将其科技特性尽可能生活化、场景化的向消费者去展示，才是广告推广中的最大难题。

华为FreeBuds Pro耳机通过与已具备市场认知的同仁堂进行跨界合作，恰恰巧妙的运用了人类通感的固有联系，配合与产品调性一致的明星和KOL进行传播，将产品“降噪（燥）”的属性，淋漓尽致的展现给了尽可能广泛的潜在消费者。

此次营销，通过前期契合产品特性的创意物料产出，配合后期媒介渠道的广泛覆盖，不仅赢得了事件营销的火爆，还避免了事件火产品不火的尴尬境地。在当下很多品牌只追求让消费者薅羊毛、低价促销、保本直播的急功营销下，只有沉下心做好营销内容的产品，才可以跟消费者进行持续有效的沟通。

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