凯迪拉克“长租计划”洗脑视频：你不知道的冷知识  

你知道么？人胳膊肘那块肉，根本不怕痛。

你知道么？当你发“Fu“这个音，发出来的是冷气，当你发“Ha”这个音，发出来的是热气。

你知道么？2020年想有车，可以不用买。

……

生活中有竟然有这么多你不知道的冷知识，不信你试试。

这是胜加团队为凯迪拉克 #长租计划# 拍摄的系列洗脑短视频。

长租、汽车、冷知识之间存在着怎样的逻辑链条？

在视频的背后，隐藏的是胜加创意团队对长租业务推广的翻译重构。

“长租”对于当前汽车行业而言，是一个新兴的服务领域，对于创作团队而言，也是一次崭新的挑战。他们需要跳出传统的、高度同质化的购车金融方案推广，在消费者头脑中建立一种新消费观念：“租和买其实一样，用起来没什么不同。”

为了达成这个目标，创意团队进行了充分的调研与思考。



01、首先是当今大环境带来的机遇

疫情影响下，各国的经济都受到了不同程度的冲击，很多消费者会开始重新审视生活，重新审视自己的消费计划，重新计算收益和支出，甚至重新规划自己的生活方式。这个时候，长租作为一种新消费方式的OPTION，比以往更可能得到目标消费者的关注和考虑 。

02、其次是当代年轻群体消费方式的改变

作为在共享经济、租赁经济、超前消费观影响下的青年一代，他们对于物品所有权的归属并没有过度强烈的执念。他们会使用花呗付款，会住着自如合租的房子，会出门搭乘顺风滴滴。他们在意的是自己的生活品质与生活幸福度，而“长租”业务正巧契合他们的生活需求与渴望。

在这样的背景下，推广方案一方面要突出“经济上的比较优势”，以“买车“为翘板，做一个反转，打破定势，在消费者头脑中和传播市场里立下一个鲜明区隔的新消费观念；另一方面，方案要使用目标群体的语言，做一个“生活提案”，提出一种契合TA的轻消费决策和生活新观念。

03、除此之外，好的内容洞察也需要好的传播载体

“长租业务”推广面对着的是对各种金融计划和优惠方案宣传麻木无感的消费者。

所以，承载传播内容的传播形式需要打破消费者预期，以意想不到的方式让消费者注意并开始考虑长租 。

故而创作团队在推广阶段秉承着这样的一种观念：他们不是在推广另一个金融方案，而是在对年轻目标消费者普及一种新知识，或者说一种新经济学，一个在今天对很多人非常有用并值得你尝试的生活新知。

视频用一种与消费者互动演绎的方式，让他们自己代入情境之中，将长租计划这一生活新知植入脑海 ，这也就是视频中冷知识科普出现的原因。

“我们不是在贩卖便宜，我们是在贩卖知识。”

在选取联动的冷知识时，创作团队同样花费了很多的时间与精力，这也是这则洗脑广告特色记忆点与创意点的所在。团队希望人们在看到这些 “冷知识”的时候，就会为之所吸引，想要“立即”尝试一下。

故而广告中的“冷知识”无论是“捏胳膊肘”、“看手心”还是“发‘冷’音、‘热’音‘”都是可以随时随地实验的，这种“易操作性”更容易获得消费者的注意与行动，同时也能提高推广内容的记忆度。

这种即知、即需、即用的“冷知识”也契合了目标消费群体“立等可取”的生活习惯。

一语多关，十分值得深思与品味。

此外，作为“洗脑”视频必不可少的“重复”元素，创作团队将“不信你试试”的行动指令作为重复的关键句。

一方面是邀请大家“验证”冷知识的正确性，另一方面也是邀请大家参与到#长租计划#之中。

力求通过语言暗示来激励目标消费群体采取行动。实现由A（attention）到A（action）的质变。

看似洗脑无厘头的广告背后，也是有很多神秘的“冷知识”。

不信的话你试试看吧~