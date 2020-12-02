皮阿诺家居：本不该失去的位置

每个人都有属于自己的位置， 但你有没有想过， 属于你的位置， 随时都可能被各种各样的偏见夺走？

11月14日-15日

在广州街头

上演着一场#还我位置#举牌行为艺术

引发路人纷纷围观

面对生活中的各种偏见，



他们选择向这个世界发问：

我胖，就拒我offer？



“没有人透过你臃肿的身材，

去发现你优秀的内心。”

身材被划上不对等的符号，

能力就活该被视而不见？

我是新人，就要受排挤？

“新人什么都不懂。”

新人究竟是什么都不懂，



还是你觉得他/她需要打杂？

我大龄，就不给工作？



“40岁后的人生，

能重来的机会太少了。”

人所能创造的价值，

为什么要与年龄绑定？

明明人人都会老。

多元和包容，是这个世界应有的方式

但事实一次次地告诉我们

我们所处社会的文明程度

还不足以消除偏见

“就你这模样，还想做公关？”

“男生怎么能干护士？”

“女生没有男生能吃苦，你不适合这个岗位？”

……

他们似乎都在说

“你这样的人，不配得到这个位置！”

这一次

皮阿诺发起“还我位置”举牌行为

正是为了喊话社会

鼓励每一个因各种原因受到偏见和冷待的人

争取属于自己的位置

微博话题#还我位置#阅读量破800W+ 千万量级大V集体助推，引众多网友热议 面对偏见 有些人选择置之不理 有些人选择一笑而过 但如果勇敢站出来，对偏见说不

我们或许就能打破偏见、顺利归位

为他人发声，也是为自己发声

皮阿诺X新周刊

发起#还我位置 向偏见Say No#联合倡议

微信头条一夜破10W+



其实，物品和人一样

因各种原因没有得到应有的安放

甚至被遗忘在角落而备受冷落

皮阿诺作为高端定制家居品牌

其“收纳橱柜”倡导万物归位

万物皆有其位，万物皆可收纳

皮阿诺相信每个人每件物品

不管多小、多不起眼

都能被看见、被包容和被接纳