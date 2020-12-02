皮阿诺家居：本不该失去的位置

每个人都有属于自己的位置，
但你有没有想过，
属于你的位置，
随时都可能被各种各样的偏见夺走？
他们选择向这个世界发问：
“新人什么都不懂。”
还是你觉得他/她需要打杂？
明明人人都会老。
多元和包容，是这个世界应有的方式
但事实一次次地告诉我们
我们所处社会的文明程度
还不足以消除偏见
“就你这模样，还想做公关？”
“男生怎么能干护士？”
“女生没有男生能吃苦，你不适合这个岗位？”
……
他们似乎都在说
“你这样的人，不配得到这个位置！”
这一次
皮阿诺发起“还我位置”举牌行为
正是为了喊话社会
鼓励每一个因各种原因受到偏见和冷待的人
争取属于自己的位置
微博话题#还我位置#阅读量破800W+
千万量级大V集体助推，引众多网友热议
面对偏见
有些人选择置之不理
有些人选择一笑而过
但如果勇敢站出来，对偏见说不
为他人发声，也是为自己发声
其实，物品和人一样
因各种原因没有得到应有的安放
甚至被遗忘在角落而备受冷落
皮阿诺相信每个人每件物品
不管多小、多不起眼
都能被看见、被包容和被接纳
在11月22日“万物归位”发布会上，
皮阿诺更是首次在行业内提出了
超级收纳橱柜品类战略，
这是皮阿诺在家居行业发展趋势下，
为实现消费者美好生活家创想的战略思考。
皮阿诺“万物归位”发布会精彩回顾
我们始终相信，
每个人都有权利拿回自己的位置，
从超级收纳开始，
让万物都找到自己的位置，
与皮阿诺共创美好生活。