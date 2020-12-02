Spotify的年度总结，来的猝不及防！

2020终于要步入尾声，各大平台的年终总结也在先后赶来的路上。

国外，Spotify的2020年度播放清单 Wrapped 已经正式上线，同时发起了线上线下的传播活动。今年，Spotify把传播主题定为“感谢”，在系列海报中，分别向40位明星名人以及15个播客频道表示致谢，感谢他们在这特殊的一年里用声音为人们带去陪伴和慰藉，同时也通过 Wrapped 以音频的维度回顾了今年的热点。

谢谢你，米歇尔·奥巴马，

开启了今年我们都需要关注的话题。

今年夏天最火的播客

感谢歌单中的创作者们，



女性正在让说唱乐不受追随者的影响

更重要的是，感谢所有女性

谢谢你，Cardi B

分享了你宝贵的智慧和哲学



（单曲WAP获得439266295+stream）

今年8月7日，Cardi B与Megan Thee Stallion发行了合作单曲《WAP》，MV在YouTube公开24小时观看次数超过2600万，创下女歌手合作歌曲的最高纪录，空降了公告牌百强单曲榜冠军。内涵且极具暗示性的歌词在全网引发激烈讨论，绝对是今年的神曲之一。

谢谢你，Bad Bunny

帮我们找到了自己的私人舞池

谢谢你，Brian Baumgartner

为我们带来劲爆的幕后故事

谢谢你，Atlanta

给我们展示了更大的世界

George Floyd事件之后，美国黑人说唱歌手发布了一首名叫《The Bigger Picture》的新歌反对种族歧视，歌词引起了黑人群体的广泛共鸣。

作为传播活动的一部分，Spotify还与“独立舞台协会”（National Independent Venue Association）合作，该组织发起了“Save Our Stages”的倡议，目的是帮助在疫情期间被迫停业的线下娱乐场所渡过难关。Spotify将#2020Wrapped的项目与#Save Our Stages联合，在全国各地的娱乐场所投放了字幕灯箱广告，虽然一时半会仍然无法营业，但这些信息让人们让人们重试对2021的期待。

Spotify副总裁兼全球执行创意总监Alex Bodman对此表示：我们希望能从过去一年中找到独特的观点和积极的方面，以此为新的一年带来动力和希望。

此外，Spotify还上线了数支30秒的小短片，以第一人称的视角再次感谢不同的歌手和播客让隔离的人们度过漫长的宅家时光。