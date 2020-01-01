夏天，要来一幕清新的穿越次元OLAY小白剧场

夏已至，怎么可以没有满满青春气息的偶像剧？TOPic x OLAY 推出夏日独家穿越次元的小白剧场，上演夏天遇见小白的故事。

「我和小白的夏天：先导片」

OLAY小白瓶代言人选择了白敬亭（押韵耶），身怀多重技能，且有着漫画人物的外貌的小白，演出一系列青春偶像剧再合适不过。

我们的计划是：让目标消费群Gen Z像追剧一样追广告片。但是，单纯的偶像剧又怎么能为客户带来销售？

第一话：发光





第二话：无瑕





第三话：守护





一、由“小白”引发的穿越

产品成为女主角穿越到「小白」次元世界中的关键，产品利益点：美白/淡斑/防晒，顺理成章的融入循序渐进的爱情故事中。

看偶像剧时我们总喜欢对话入座，想象自己是男女主角。那么我们的TA当然就是女主角本角了。当男主角小白篮球、钢琴、才华横溢又有着撕漫脸，女主角是什么人设才不掉链子？必须要是创造出这个故事的：漫画师本人。

二、一场“冻”人心弦的拍摄

由于代言人在大连剧组中，这次的拍摄地就订在大连。

5月初的大连不是景色最佳的季节，反而天气还有些冷，反季拍摄加上大夏天的场景，给制作团队增加了很大的难度（艺人还好，习惯了）。幸运的是，拍摄当日还下雨了！

披上棉衣的小白





阴晴对比

三、随着夏天到来的小白

冬天创意策划和春天拍摄制作，我们终于迎来「我和小白的夏天」

悬念&官宣海报





剧场海报

四、等等，有彩蛋！

小剧场的每一个画面都是壁纸，做成条漫最适合不过，以下是给粉丝和我们自己的大型福利。

第一话

第二话

第三话

小剧场的制作，除了精美的画面，动人的音乐也至关重要。

不擅长讲故事的音乐人不是一个好导演。

感谢音乐诗人出身的曹导演全程把控音乐和编曲，为我们呈现浪漫清新的一幕幕。

低调的导演~