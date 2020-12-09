青岛啤酒时尚跨界KARL LAGERFELD，得物首发潮醒年…

青岛啤酒携手时尚品牌KARL LAGERFELD推出“夜猫子”MUSE系列，全新升级合作款夜猫子啤酒新包装，时尚潮流周边盲盒，潮流网购社区“得物”APP首发。这波跨界简直是潮流界顶配，年轻潮人准备好了吗？

— 开启夜猫子啤酒MUSE瓶 ，鲜活灵感无限供应

夜猫子啤酒瓶身经重新设计，在延续之前夜猫子系列的黑色瓶身基础上，加上了KARL LAGERFELD品牌条纹、星星等元素，并分别印上Karl Lagerfeld和爱猫Choupette Lagerfeld的经典图案。

和时尚品牌KARL LAGERFELD合作背后的理念，源自于对于年轻人的痛点洞察：年纪轻轻熬秃了头也只能做个平平无奇的工具人，没有想法，缺少灵感。

而老佛爷和他的Choupette公主的故事，正是关于灵感。Karl Lagerfeld曾说，“我对于自己做过的事情并不感兴趣，我只关注我正在做的事以及能够激发我灵感的事物。” 对Karl来说，爱猫Choupette就是“缪斯”，带给他以奇思妙想，画出时尚教父的传奇。

所以青岛啤酒这次与时尚圈的缪斯Choupette深度合作，Muse cat与“夜猫子”的相遇，双重灵感来袭。不仅向经典时尚致敬，还成为了跨界潮流新的风向标，让每一位消费者都能得到“灵感无限供应”，享受每一个灵感迸发、激情创作的夜晚。

— 得不到的永远在骚动 ，夜猫子MUSE盲盒要全端

本次联名，青岛啤酒特别推出了夜猫子MUSE盘和夜猫子MUSE小啤包，并用当下年轻人最为追捧的盲盒形式发售，对灵感的追求，对未知的好奇，玩的就是心跳！

潮流单品夜猫子MUSE小啤包，配有口红包、卡包、耳机包及开瓶器，是潮人出街利器，更让你畅玩每一个狂欢party。

陶瓷质地的轻奢精致夜猫子MUSE盘，不仅可以盛放精致美食或者首饰，更是可以是自己潮流空间的点睛之笔。其中还有一个神秘隐藏款，是由青岛啤酒代言人华晨宇和他的爱猫perper特别准备的惊喜。

夜猫子MUSE盘随处可用，夜猫子MUSE小啤包随身可带，这些潮人争抢的秘密武器刺激灵感迸发，为生活增添不一样的潮流质感。

盲盒在潮流社区“得物”首发，准备好开抢了吗？

— 百年潮牌有点撩 ，灵感party一起来玩儿

始终站在潮流一线的青岛啤酒，精准把握潮流脉搏，满足个性需求，为年轻人打破固有边界、开拓想象，更多元地享受潮流生活，更勇敢地表达自己，追逐潮流人生！

“夜猫子”MUSE系列全新上市同时，青岛啤酒“夜猫子潮晚店”也将于11月4日在上海新天地开业，并进行全国巡游。店内夜猫子啤酒无限畅饮，扭蛋机、盲盒机任意玩耍，精彩表演带你嗨翻全场，“灵感无限供应“这场时尚潮流盛宴，等你来玩！

球鞋标配AJ，潮牌T恤成堆，潮流展拍照打卡……正在奔涌的后浪用他们的实际行动诠释新世代的生活态度——“潮我看”。

以当下潮流为灵感，青岛啤酒为年轻人奉上潮流顶配，为夜猫子们点亮生活热情，畅享潮流生活。