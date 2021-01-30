王老虎｜恩施首个文旅IP：走南闯北，卖山卖水咯

项目名称：恩施文旅IP王老虎形象设计及应用

设计单位：珞珈博士创意中心

设计日期：2018年10月–2018年11月

文旅项目的IP可能是具体的一个景点，也可能只是一个故事，一种感觉，但它赋予一个项目独特的特点，是项目生命力的源泉。

在恩施，这里群山雄姿险奇，清水曼妙含灵。当贯穿四大文明古国的北纬30°，穿越中国湖北的时候，在这里缔造了一个仙境。它曾被美国CNN评选为“中国最美仙境”，被《中国国家地理》评选为“中国最美的地方”。它也是被列入“世界文化遗产名录”的旅游地，更是刷爆互联网的旅行网红打卡地。它有中国最清澈之江、世界最壮观的峡谷、世界第一溶洞、中国最大的土司官邸、世界最优美的民歌、世界第一峡谷高桥……“珞珈”基于此，构建恩施的文旅IP，使它具有统领作用，适用于互联网传播，可延展性强。

寻找恩施旅游的IP基因

土家族图腾，精神符号——白虎

在悠远的历史长河中，土家人的图腾崇拜已与祖先崇拜合为一体，并由一神派生为多神，于多神中崇尚主神，如白虎、土王、向王天子、盐水女神，尤以白虎为至尊。

↓

恩施文旅IP——王老虎诞生

一只有历史的老虎





土家族人的衣着装饰和器具等方面也常模拟图腾崇拜物，以祈求图腾保护，有的地方在小孩脑门上画“王”字，认为门顶雕白虎，有避邪的意思，咸丰曾发现了一批土官服装配饰，其中有虎纹金环和虎纹锡环；国家级非物质文化遗产——恩施扬琴的唱词中也唱道：“身后悬挂白虎旗，案头端放土王印。打马来到宫廷上，双膝跪拜白虎神。”恩施王老虎既具有历史渊源，又具有现代手法的传承演绎。

一只有性格的老虎





恩施王老虎的外形每一个设计细节，都代表了它的性格特质——

为什么头上不是“王”字而是“土”字？原来，老虎头上的“王”字特意改为“土”字，寓意为“恩施王老虎”是一只土生土长的土家白虎，有着土家人的积极、勇敢、热情。

它的衣服则选取了恩施州土家民族服装，白、黑、蓝的主色调加上红、黄、绿的配色，头上的包帕添加恩施州特色工艺西兰卡普元素。

脖子上的围巾根据职业设定，以西兰卡普为元素，根据货郎扁担变形而来。围巾上缝了两个荷包，一个荷包上绣着“山”，另一个荷包上绣着“水”，寓意恩施王老虎“走南闯北卖山卖水”，将恩施州的山水和风物，卖到世界各地。

“恩施王老虎”这个名字则来源于“钻石王老五”，表明单身的它和恩施旅游一样是“潜力股”。





一只有使命的老虎

今后，“恩施王老虎”将肩负“走南闯北，卖山卖水卖空气”的使命，向全国各地推介恩施州文化与旅游魅力，把恩施推出去，把游客拉进来。王老虎也不只是一个单纯的吉祥物。还会通过一系列的故事、经历、情景去活化、丰富这只小老虎的人物形象。它的形象将广泛运用到恩施旅游品牌推广、伴手礼、文创产品设计等方面。

▲一带一路之旅

▲十二星座系列

▲王老虎表情包

▲场景植入

注：本文系广告门企业用户授权在广告门平台发表，内容仅作为该用户观点，不代表广告门立场和观点。