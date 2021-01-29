武当369｜武当文化旅游品牌道亦有“道”

项目名称：武当369文化旅游品牌专项策划

设计单位：珞珈博士创意中心

设计日期：2017年10月8日–2017年11月27日

当诗歌遇上远方，当旅游遇上文化，在打开美好生活大门的同时，也开启了文旅融合高质量发展的大幕。如今，文旅品牌正式迈入发展的新时期，在文旅品牌的建设上必须要创造未来文化遗产，打造“今天的精品，明天的文物，后天的遗产”。

武当——中华文化瑰宝，东方哲学符号。600年前，明永乐皇帝“北建故宫，南修武当”，同时开启了两个国家级工程，圆了一个帝国的太和之梦；600年后，十个甲子的玄妙轮回，南水北调，一江清水送北京，印证了张三丰的神奇预言：武当异日必大兴！

为此，“珞珈”以道家文化为核心，以人文景观为载体，以生态资源为导向，以康养度假为特色，实现全域旅游和全身心旅游，推出“武当369”文旅品牌，邀请各地朋友“同与神仙游”。

一、什么是武当369？

从道家文化讲

道生一，一生二，二生三，三生万物于“东南西北上下”之六合之内，究于九（宇宙天地万物、探究于九）；另世间万物皆阴阳，三是阴阳，六为阴，九为阳”。按道家的说法，“九”作为个位数中最大的“阳数”，自然为“数中帝王”“道之纲纪”。

从武当山旅游发展上讲

一是“三个转变”。从单一观光旅游向观光休闲度假旅游并重转变，从门票经济向旅游综合产业经济转变，从建设景点向建设全域景区转变；

二是“六全建设理念”。即全区域科学规划、全地域有序建设、全领域的产业融合、全方位的宣传营销、全要素的整合聚集、全社会的共建共享；

三是“九重升级”。在旅游产品、产业、品牌、服务、营销、人才、规划、建设、机制上全面升级。

从市场角度上讲

穿越三大空间：武当旅游主体空间、武当旅游内生空间、武当旅游拓展空间

感受三种玩法：传统观光朝圣线路、现代个性旅游线路、养生度假体验线路

一年至少去三次：许愿、还愿、续愿

吃、住、行、游、购、娱传统六大要素无缝对接

闲、养、商、学、奇、情新六要素让游客流连忘返。

九大特色体验：武当武术、打坐静心、抄经养性、道茶夜话、道家斋菜、道家早晚课、道医道药、周易文化、辟谷清修。

二、如何理解武当369？

武当369旅游品牌所主张的理念是：360度物理空间+9度心灵感受，旨在引导消费者不是简单的在武当山360度物理空间里转一转，走马观花，而是用心感受，细细品味，真正走进武当，了解武当山博大精深的文化和玄妙空灵的山水。

“3分钟忘掉自己、6分钟忘掉世界、9分钟天人合一，到武当山去过几天神仙日子。”“武当369”不是简单的概念和口号，它是武当山旅游产业发展转型升级的重要标志，是武当山推动全域旅游创新发展的重要符号，是武当山提供的所有旅游产品和服务的总称，是武当山深度休闲旅游体验的标准，是身心灵的坐标。

logo诞生，彰显武当范儿

▶logo释义：中国传统的红色与武当玄武的黑色的搭配应用，大气沉稳，识别性强。旗帜形状，寓意为以武当文化为品牌核心，全面发展武当369全域旅游品牌符号。太极山水线，象征武当山水文化和道文化的融合，诠释武当文化精髓：大山——阳、大水——阴、大人文——品牌，”3““6”“9”幻化成的太极阴阳图，均运用武当太极的阴阳鱼为创意元素，具有鲜明的武当范儿。

IP打造，讲好武当故事

▲九大道文化体验

充分发掘利用道教医药、道家武术、道教膳食等养生文化资源，为广大游客提供多元化体验定制服务，不断衍生道舍民宿、道茶夜话、辟谷禅修、周易讲堂、文创基地、道药基地等新产品、新业态、新供给。

▲调皮小道童

文创产品，传播武当文化

▲心灵日记

将按照“武当369”的全域旅游规划布局，一是顶层设计，打造品牌IP；二是市场培育，打造产品IP；三是业态智变，打造产业IP。通过搭平台、出产品、做服务，从而进一步稳定观光游，巩固朝圣游，发展度假游，开发养生游，启动生态游，拓展国际游。

三、打造武当369有何意义？

近年来，武当山旅游的规范服务和景区管理虽然取得了长足进步，但是品牌和产品的粘连性不强，“问道”和“养生”虽然美名在外，但作为旅游目的地的体验产品显得不够，还没有形成规模化、系统化、体系化，离品牌化的差距更远。这么多年，武当山一直对外宣传问道、养生，如何问道？如何养生？这就是精心打造武当369的意义所在。

经过“武当369”品牌发布，武当山旅游发展跃上了一个新的台阶，对于提高武当山旅游行业地位，增强旅游品牌优势，丰富旅游业态内容，推进旅游业与其他相关产业深度融合，延长游客停留时间，打造特色浓郁、主题鲜明的旅游产品体验和品牌具有重大意义。

▲道旗氛围

▲发布会现场图

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