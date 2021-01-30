南漳非遗｜当非遗遇上绘本，3100年的历史“活起来”

项目名称：南漳非遗画册

设计单位：珞珈博士创意中心

设计日期：2019年8月15日——2019年9月20日

非物质文化遗产是人类的生命记忆，是人类创造力的精神源泉。而南漳，有文字记载的历史长达3100年，是三国故事的源头、楚文化的发祥地，被誉为“中国民间文化遗产廊道”，有丰厚的文化遗存。“珞珈”接到任务，需要用画册的形式展现南漳多姿多彩的非遗文化。经过研究讨论，我们选择用更加走心的绘本方式，讲好传承故事，致敬工匠绝活再现失传手艺，还原非凡南漳。

以南漳文旅IP南小漳的角度，描绘他在南漳非遗集市上，遇见一位位身怀绝技的非遗传承人，通过与他们的交流，走了解到一个个非遗背后的故事，逐渐点亮了自己也想成为非遗传承人之心。

对小读者而言，非遗又意味着什么呢？隔阂？枯燥？没兴趣？那一定是因为打开的方式不对！

来看看非遗与绘画相遇，会擦出什么样的火花！

▲呜音喇叭

▲薅草锣鼓

▲高跷花鼓

▲南漳剪纸

▲舞鱼闹年

▲土纸制作技艺

▲卞和献玉传说

▲打老鸹

▲舞龙灯

▲猪油饼

非遗，不仅仅是静默在保护名录中的冰冷文字，也不只是旧日时光里的古老岁月，他们来源于平凡日常，也依然在当下传承延续。他们是生活的印记，是岁月的见证，更是时光的礼物。《南漳非遗》绘本，将南漳依然闪闪发光的非遗，以漫画的形式，童趣的语言，优美的南漳风景，丰富的内容展现出来，让经岁月打磨的工匠技艺，引起更多群体的注意和保护。

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