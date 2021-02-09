“宝宝不哭”智能安抚神器

营销背景：

在百度，每月有40w+人检索宝宝哭闹相关的问题，近一年，相关检索pv有2000w+，宝宝哭闹相关检索为新手爸爸妈妈的刚需。而新手爸爸妈妈又是奶粉客户的精准目标客户，但现在拉新成本越来越高。如何有效拉新，加强品牌好感度，成为各家奶粉品牌营销的关键痛点。

营销目的：

美素佳儿想通过解决新手爸妈对于宝宝哭闹相关检索的刚需，提升爸妈对于哭闹原因的科学认知，并帮助宝爸宝妈安抚宝宝哭闹，同步推广美素佳儿产品好消化、易吸收，可有效减少宝宝哭闹的产品特色。





营销策略：

美素佳儿根据《邓斯坦宝宝语言系统》，从宝宝惯用语义、发声、哭声原因等维度，结合百度AI技术智能分析宝宝哭声背后原因，同时针对不同场景创造不同类型宝宝安抚曲，制作”宝宝不哭“百度智能小程序，帮忙宝爸宝妈安抚宝宝哭闹，并为品牌种草。

创意亮点：

“宝宝不哭”智能小程序的使用十分方便，只需长按小分子，收集宝宝哭声5秒，婴语的翻译结果就会以可爱的美素佳儿小分子形象，活泼生动地展现当下宝宝的心理状况， AI智能匹配的音乐将实时帮助宝爸宝妈安抚宝宝，同时辅以详细的文字解读，给到爸爸妈妈其他安抚改善的建议。用户也可以授权登录百度账号，对宝宝的哭声原因情况进行多次的记录与追踪。

传播节奏：

第一步：常规期（长期在线）

会通过百度SEM承接宝爸宝妈精准的宝宝哭闹检索需求。即搜即得实用安抚哭闹小程序。小度在家上，也可对自然语音询问结果承接，在家庭语音场景触达刚需用户。

第二步：精准人群规划

人群选择上，重点触达承接本次小程序功能需求人群：如宝宝哭闹检索人群（宝宝哭闹、如何安抚宝宝等搜索人群）、历史检索人群、奶粉行业品牌资产人群、“一拍便知”历史使用人群等。所有的数据也将继续回流品牌数据银行资产池，未来进行营销的二次分析与触达。

第三步：精准人群爆发推广期

流量入口主要选取了百度明星产品：手百开屏，同时辅以品专MAX。利用百度观星盘，深度利用数据银行模块，对投放人群进行了精准的圈选，并主动触达。小度在家上，通过小度在家天气广告大范围家庭场景触达、配合开机广告大曝光。

第四步：联合发声

活动期间，美素佳儿京东旗舰店营销主题为“黑科技智能护喂，宝宝不哭Fun心守护”，将与百度强强联和，互相引流，共同助力美素佳儿双十二大卖。微博端美素佳儿微博号也将与“百度营销”微博号发文互推。

市场效果：

本次活动共实现百度全系7000w+次曝光，小程序使用人次158w+，人均使用时长60s+，平均重复使用率1.2次。全面超额完成预定KPI。本次案例获得了百度AI营销创想季的金奖奖项，获得客户及市场内外好评。

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