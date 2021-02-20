小橙大爱 盒乐不为 丨京小橙自创品牌

项目诉求：

1、赣南被誉为“世界橙乡”，每年产量130万吨左右，年使用快递箱约2亿个左右，造成大量资源浪费；如何将纸箱二次利用？是此次赣南脐橙项目落地的核心解决痛点之一；

2、我国农产品众多、质美价廉，但大多数农产品都没有品牌，多是以地域、产地命名，进而缺少核心竞争力；如何在赣南脐橙打造农产品自有品牌且持续运营，亦是项目核心解决的第二个痛点；

3、农产品因无核心品牌，导致产品鱼龙混杂，扰乱市场，末端消费者无法区分真假、农户亦被真假“赣南脐橙”困扰，价格不齐，如何解决产品溯源、保障正品好物、保护果农利益，是项目解决的第三个痛点；

项目策略：

1、联合赣州果业局打造自创品牌-—京小橙：

强化政府背书、打造可持续、品牌化的农产品品牌；解决农产品无品牌的核心痛点；

2、小橙大爱暖心间、纸箱变身宠物家-—纸箱二次利用，环保+爱心

脐橙上市爆发期在11月中旬—12月底；冬季较为寒冷的时间段，呼吁消费者关爱小动物，同时也呼吁消费者注意环保，将纸箱变废为宝，纸箱二次利用同时可献爱心做公益；强化品牌温度；

3、农产品上行，解决疫情之下商户们销路：

联合当地商家，借助京东物流的商流资源，为商家开设自有京东商城店铺、供货到京东物流自有店铺“京鲜坊“、供货到京东物流其他合作商户；有效拓宽商家的销售渠道，规避疫情时期，线下销路困难局面；同时赋能商家店铺运营、销量提升、店铺装修等系列电商运营知识；

4、区块链加持，保障产品可追溯：

联合京东物流智能供应链产业平台和赣州市果业局开启京小橙的身份认证，保障消费者购买正宗的脐橙，保障品牌利益和消费者利益；

项目节奏：

项目亮点：

1、联合果业局创造自有品牌：首先京东物流与果业局确定推广策略—自创品牌，双方联合背书，有效提升品牌认知和品牌影响力，让产品自带热度和可信度；其次产品名选择双方基于亲和力、年轻化、品牌化、产品核心要素等多个方面，定义 京小橙，朗朗上口，并贴合年轻人诉求，类似“江小白“；最后双方启动对外发布启动仪式，传递双方合作背书，打响新品”京小橙“。

2、联合果业局、商务局开展脐橙行业物流、商流、技术流等解决方案大型会议：

对赣州市政府来说，如何将赣南脐橙品牌、销量、物流成本等核心问题解决是他们最迫切的问题；亦是商家最关心的问题，京东物流特举办此次会议，邀约300名商户参与，针对物流成本、物流运输、商流赋能单量提升、区块链溯源等进行详细解决方案阐述，从源头上解决了政府、商户、果农关心的问题点，体现了京东物流企业的社会价值；

3、打造全供应链解决方案、创造农产品营销新模式：

利用4P理论，开展P（product）：选品、定品牌、构建品牌故事；P（price）：确定售卖价格，建立产品价格链，P（Place）：洽谈售卖渠道，建立线上、线下、企业团购等多种渠道打通；P（promotion）：确定促销节奏和促销策略；打造全供应链式解决方案，为政府、商户提供一站式服务；

4、行业营销新突破：

首先京东物流作为B端企业，物流产品基本亦是B端客户，针对B端客户如何破圈是很多企业的难题，针对产品营销模式非常局限，而京东物流巧妙利用其商流优势打造系列C端营销，进而成功凸显B端产品和品牌；其次 产业带营销对物流行业来说营销模式亦非常雷同，基本以推荐会模式为主，京东物流此次多元化模式，为行业奠定了产业带营销新模式；

营销效果：

业务单量330万单，同比提升350%；

京小橙售卖2.5万单（纸箱制作数量限制），同比提升1100%；其他脐橙售卖1.6万单（仅限京东物流侧）；

总曝光量：1.23亿

微博覆盖量：1亿+

微博阅读量3500万+

TVC视频播放量80W+

媒体发布量600w

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