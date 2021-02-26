2020年新冠疫情影响下的不确定性与焦虑感，加速了人与人、人与物、人与人之间的联结。我们期待在联结中寻求乐趣，寻找感动，给生活增加更多积极的正能量与小确幸。

2020年冬季，受万代南梦宫（中国）的委托， Fantasy Communication在魔都人气商场——静安大悦城打造了一棵【万代南梦宫经典IP主题圣诞树】，以温暖之名，点亮魔都人不平凡的2020。

经典IP “萌”动冬日

沉寂了一整年，是时候释放FUN能量了！NAMCO游戏里的小精灵们不畏严寒，纷纷出来营业！“吃豆人”、“小蜜蜂”、“坦克大战”3个NAMCO经典IP萦绕闪烁在14米高的圣诞树上，用趣味、互动妆点冬日寒夜，“萌力”觉醒，梦回红白机时代！

魔都地标“萌”力觉醒

魔都地标——摩天轮SKYRING被“可爱”占领！

往日里只在游戏里才可以看到的NAMCO小精灵们，这次爬上了“天际圆环”，在魔都人民面前狠狠地秀了一把，让大家感受到了可爱的魅力！

远远望去，两块十分显眼的万代南梦宫巨幅广告则向南北高架上来来往往的魔都人招起了手， 广告上NAMCO的经典IP使出“萌”之召唤术，让大家忍不住抽空过来打卡，感受冬日的温暖乐趣。

IP狂潮冬日来袭

一夜之间，从商场美陈到地铁广告，从媒体报道到朋友圈刷屏，万代南梦宫的经典IP再掀热潮，让无数80、90后直呼：爷青回！

同期在静安大悦城北3楼，由万代南梦宫推出的魔都首家一番赏期间限定店，教你解锁盲盒新玩法，众多人气单品抽到过瘾。

小 结

在特殊的2020年，我们需要更多的乐趣去点亮生活，需要更多的感动去迎接生活。

2020年冬季，万代南梦宫将NAMCO游戏里的经典IP重新演绎，以新媒体技术的形式出现在魔都人面前，在寒冷的冬日给大家带来更多温暖，点亮“梦想，娱乐，感动”。

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