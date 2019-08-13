勇闯天涯 SuperX 深入街舞江湖：破圈直达年轻人的营销新…

近年来，整个快速消费品行业都面临着同一场大考——主力消费群体年轻化。据《2018年中国新快消品营销洞察报告》显示，56.1%的90后快消品消费者是家庭购物中的决策因素，未来5-10年，这群人将成为快消品牌的主要“上帝”。诞生于2018年3 月的「勇闯天涯superX」啤酒是一款自带年轻人基因的新品，希望在年轻人群中提升品牌认知度。

经过2018年大量街舞综艺的渗透，街舞正在成为中国年轻人喜爱的一种文化潮流。街舞文化中崇尚的Battle 精神与「勇闯天涯superX」热血青年“生而无畏”的品牌DNA一脉相通，二者共同表达着挑战自我、突破极限的精神理念。于是《这就是街舞》第二季堪称建立品牌认知的绝佳载体，并且在视觉上，「勇闯天涯superX」的代表符号“X”与节目的icon“X”也恰好一致。

以超级网综《这就是街舞》第二季为核心，通过节目植入、用户互动、线下活动、IP授权 等整合营销方式，打通「勇闯天涯superX」营销全通路。

花式创意广告全解析：

1）在《这就是街舞2》节目内，「勇闯天涯SuperX」瓶身化作最关键街舞道具，转瓶子决定选手出场顺序，毛巾争霸赛掀起battle狂欢，品牌主题曲《X》更作为表演舞曲燃炸决赛。

2）选取节目中情绪爆点场景，品牌精神「生而无畏」适时输出。

3）捆绑热门选手量身编排品牌街舞，创意广告诠释勇闯风采，挑战视频演绎产品个性，用鲜明态度瞬间拉近年轻人。

4）为了充分挖掘IP价值，品牌创意互动小程序陆续上线，通过用户投票数帮助选手复活及总决赛返场表演。

5）线下狂欢79场X-party还将街舞舞台搬向全国一至四线城市，也让品牌精神真正走进更多年轻人。

6）源源不断的social传播，持续激发用户活跃关注。

数据显示，「勇闯天涯SuperX」和《这就是街舞2》的携手收获了良好成效——

1）通过节目有效触达品牌新客，品牌认知比节目播出前提升26%（数据来源：admaster）

2）伴随节目热播，带动品牌天猫旗舰店流量大幅度增长。（数据来源：阿里巴巴）

3）节目播出刚过半，为品牌小程序带来了超30 万新增用户、15 万活跃用户。（数据来源：品牌方）