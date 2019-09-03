CCE：一直熬夜一直爽！就是熬，不怕！

“一时熬夜一时爽，一直熬夜一直爽！”已成为当代年轻人心照不宣的熬夜准则；

在会心一笑的同时，展现出的是当代年轻人对于熬夜的“上瘾”程度之深。

而熬夜并不是北上广的专属，来自三四线的“小镇青年”有着别具一格的熬夜特性：有钱又有闲、主动享受深夜、一边熬夜一边自救。

同时CCE发现2019年三四线城市中在个人护理产品范围，其线上消费金额增幅高达38%，市场仍有巨大潜力。

熬，不怕！

我们要让“TA”们无牵无挂地去熬夜

我们要做“TA”们孜孜不倦熬夜的坚实后盾

我们要陪“TA”们乐此不疲地发掘更多的生活乐趣

“熬，不怕”的主题孕育而生，CCE势要成为熬夜青年守护者！

– 欧莱雅零点霜，为熬夜而生 –

巴黎欧莱雅在天猫小黑盒上推出全新产品 —— 零点霜。以“修复熬夜受损，对抗肌肤初老”为核心卖点，拥有“突破性白丝绒质感” 、“玻尿酸2.0黑科技”、“孚玻因紧致因子”三大特点。 借助天猫小黑盒得天独厚的平台优势，营销战役一触即发。

– 线上造势，聚合声量 –





官宣陈飞宇，以夜生活为切入，撩人夜话直击粉丝G点

明星流量借势

头部KOL引爆话题

全国夜市大赏话题+ 城市海报 = “Emotion组合拳”





自来水式评论，夜生活共鸣不断，热度层层叠加

线上媒体投放，强势曝光

– 线下狂欢，点亮成都 –





天猫小黑盒空降天府广场、宽窄巷子、339塔、春熙路四大地标

携手陈飞宇现场直播

揭秘夜市品鉴家彭昱畅成都夜行之旅

零点霜现场，熬夜党放肆狂欢

– 成功登顶，天猫之冠 –





获得天猫9月面霜/乳液类目销量排名 No.1

收割微博阅读量近 3000W