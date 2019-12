法国家乐福第60个圣诞节，爱和陪伴从未改变

今年是法国家乐福陪伴消费者共同度过的第60个圣诞节,最近法国家乐福推出了今年的圣诞节TVC《60 Christmases Already》,向消费者送上节日祝福的同时感谢人们60年来不变的支持和陪伴。

视频开头,孩子们沉浸在拆圣诞礼物的喜悦里,妈妈关掉电视从烤箱中端出刚烤好的火鸡,一家人准备吃饭,这时候爸爸把整只火鸡拿到自己面前,一脸严肃地问大家:“And you? What are you having for dinner?”(你们呢?你们晚饭吃什么?)表示自己要独霸整份火鸡,家人听到后相视一笑。

随后,快速闪过的镜头展示了60年来家庭圣诞节的变化,孩子们长大结婚生子,越来越丰盛的圣诞晚餐和不断变化的礼物折射出了社会的变迁和时代的发展,唯有烤火鸡和家人的团圆从未改变。视频结尾,年迈的目母亲看着对面的空座位陷入伤感,突然家中最小的孩子爬上椅子说出了父亲那句熟悉的玩笑“And you? What are you having for dinner”,孩子的模仿顿时打破了悲伤的气氛,一家人再次其乐融融欢度圣诞。

虽然父亲去世,但是他给家庭留下的圣诞节传统在孩子身上得到了传承,这也表达了家乐福对消费者的承诺和感谢:虽然时代不断变化,但是我们的陪伴从未改变。