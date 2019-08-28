红人大咖集结，星推好物上榜

从热搜榜到热卖榜，从天猫V榜、京东排行榜，到小红书推出的“小红心”，知乎推出的“小蓝星”，无一不展现出榜单对消费者购买决策的影响力。

所以本次京东家电十一就以榜单为核心，利用6位明星大咖背书，产出6大不同人群方向的权威榜单。

6个大咖榜单分别对应父母健康、美女、型男、小资、新婚、中高端品6个人群方向，匹配明星及红人做推荐背书，产出大咖权威榜单。 榜单下方搭配素人深度评测图文，以朋友分享角度再一次对消费者进行种草。 在榜单发布前期，先在站内进行一波预热种草，搭配大量导购图文，为高潮期榜单转化蓄水。

预热期

预热期页面设计以蓝紫色为主调，简洁大气，同时突出权威感.。

高潮期

高潮期页面淡雅清爽而不失权威仪式感，活动高潮期共6天，每天主推不同大咖榜，导购内容与种草内容有机结合，各大咖榜单相互倒流，进一步提升转化。

评测图文案例

评测图文中的图片除开突出产品功能优势外，也要展示出产品360无死角的颜值，看到比商详更好看的照片小喵表示更想买了，毕竟谁不爱美的东西呢。

本次活动在站内以下资源位都有露出： 家电频道页首焦 家电频道资源入口 排行榜频道首焦 大咖“子望”也在站外微博进行了宣发，为本次活动导流。

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