京东物流 ×《愤怒的小鸟》IP联合营销

项目时间：

2019年8月1日——8月5日

项目背景：





China Joy 作为全球数字娱乐领域，最具知名度和影响力的年度盛会之一，吸引了无数热爱电子游戏与二次元文化的年轻人参观。2019年8月2日，第十七届China Joy，2019中国国际数码互动娱乐展览会，在上海新国际博览中心正式开幕。

市场分析：

优势：京东小鸽形象由二次元动画跨到参次元人偶，使京东小鸽IP形象真实化京东小鸽形象由二次元动画跨到参次元人偶，使京东小鸽IP形象真实化

劣势：京东小鸽IP形象上线时间较短，大众认知度不高；

机会：近年来国漫越来越受到年轻用户和大众的追捧，可以借国漫《一人之下》热度获得一定量的曝光；

挑战：各大品牌近些年来都陆续推出自己的卡通IP形象，形成一定竞争力；

核心展示：





传播执行期间，我们通过京东物流双微平台发布小鸽请假单，引出悬念。之后通过京东物流、京东小鸽官方微博发布CJ漫展首日图文公布京东小鸽请假的原因，吸引网友讨论与关注，发布小鸽逛CJ的视频、CJ现场快递舞视频及与一人之下IP互动视频。后续通过与《愤怒的小鸟》官微@胖红Red互动，并通过外围KOL的传播把快递舞与CJ漫展视频进行进一步传播，最后通过官方微信总结进行营销复盘

京东小鸽带你逛CJ：https://v.qq.com/x/page/k0909ywft5j.html

主要节奏：

8月1日下午，京东物流官方微博与微信公众号以#2019ChinaJoy#话题发布小鸽请假单，引发网友关注与讨论。

8月3日下午，京东物流、京东小鸽官微发布京东小鸽逛CJ漫展的首日活动图文，引发网友关注。

8月4日晚上，京东物流、京东小鸽官微发布次日IP互动图文及主快递舞视频。

8月5日下午，京东物流、京东小鸽官博与抖音账号发布CJ漫展视频及IP互动视频，并在微博与一人之下手游、《愤怒的小鸟》官博进行互动。同时外围KOL跟进，发布CI漫展视频及快递舞主视频 引发网友讨论与关注，将京东小鸽逛CJ漫展的事件推向高潮，全面传播。

8月5号晚上，京东物流微信公众号发布CJ漫展总结复盘文章，并通过朋友圈发布小鸽图片，进行二次传播。

营销效果：





互动效果超出预期，网络曝光量总计1826.8w＋，全网讨论度与关注度较高。话题#愤怒的小鸟遇见对手了#总阅读量达1093.1W+。 小鸽逛CJ视频播放量踪迹总计124W+，快递舞主视频播放量总计104W+，KOL微博阅读量达505.7W+。