京东物流2019智能物流峰会social 传播

项目时间：





2019年10月28日——10月31日

项目背景：





由京东物流主办的2019年全球智能物流峰会于2019年10月29日在北京亦创国际会展中心拉开序幕。用时下最流行的vlog形式，以一位参会嘉宾的第一视角，来拍摄记录峰会展览区，同时将京东快递小哥的废旧工服，通过多种工艺回收改造成T台秀服。现场也打造了一个“京东小鸽”概念店，在【小鸽造物工厂】里生产了超多萌趣周边。



市场分析：





优势：物流峰会本身是B端会议，我们通过一系列social传播物料能够在C端群体中获得一定曝光；

劣势：智能物流峰会偏B端，C端受众人群对峰会的认知与了解不太能达到预计效果；

机会：希望通过social创新传播打破以往仅仅对B端的传播；

挑战：通过social传播不太能达到预计的效果，C端受众人群较少；

核心展示：

10月28日-31日连续三天，我们通过京东物流的官方微信账号发布小鸽造物工厂长图文、京东小哥环保新工装长图文与峰会vlog视频为智能物流峰会进行官方传播。





vlog视频：https://v.qq.com/x/page/x3015jab4nh.html

后续通过今日头条、一点资讯、腾讯新闻等多个自媒体平台、自媒体账号发布峰会vlog视频，引发网友关注与讨论。

主要节奏：

10月28日晚上，京东物流官方微信发布小鸽造物工厂长图文，为智能物流峰会预热。

10月29日，智能物流峰会首日，现场模特身着京东小哥环保新工装进行T台走秀，当日晚上京东物流官方微信发布京东小哥环保新工装长图文引发网友关注与讨论。

10月31日晚上，京东物流微信公众号发布峰会vlog，展现京东物流科技与速度。随后， 今日头条、一点资讯、腾讯新闻等多个自媒体平台、自媒体账号发布峰会vlog视频进行全面传播，将智能物流峰会的热度与关注度推向高潮。

营销效果：

传播效果较好，线上线下渠道总计曝光数1259.1万+，京东智能物流峰会关注度与讨论度提升。通过天天快报、一点资讯、腾讯新闻、UC等多个自媒体平台，自媒体账号发布峰会vlog视频，引发网友关注与讨论，获得1200w+的曝光量。