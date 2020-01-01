京东物流 X 798 艺术青流传播

项目时间：





2019 年 10月12日——11月10日

项目背景：





京东物流一直推行“青流计划”的可持续发展理念，希望通过这一理念将绿色物流从生活方式上升到艺术形式。“循环” 的主题不仅象征着京东物流一直推行的 “青流计划”可持续发展理念，也暗示当下中国年轻一代艺术家的生态现象和生存状态，同时还作为空间建筑等议题的表征。

市场分析：

优势：京东物流与艺术进行的一次大胆尝试跨界，线下艺术展打卡形式对受众吸引力强；

劣势：线下展览形式受众范围局限；

机会：京东物流通过绿色物流的理念与艺术进行联合，并通过相关公益活动，能够借此展示京东物流的品牌温度，是一次出圈的机会；

挑战：将意象化的“循环”理念用线下展览展示，受众不太能够接受这种形式；

核心展示：





【线下活动】

京东物流 × 798 线下展：

【线上传播】：

传播执行期间，我们通过京东物流的官方微博账号与外围KOL以“青流计划”为话题发布798线下展活动消息，为798活动预热，号召网友周末来798展览。后续通过京东物流双微平台与外围KOL账号发布儿童公益视频，引发网友讨论。





798公益视频链接：https://v.qq.com/x/page/v30068tf675.html

素人发布纸箱DIY视频，段子手KOL跟进，发酵话题。同时根据798线下展活动，通过小红书达人线下探店打卡，发布笔记，引发网友讨论。

北京本地KOL 及社群 发布艺术家人格测试H5，引发网友积极参与。

主要节奏：

10月11日晚上，京东物流官方微博以#艺术青流#话题预告798线下展活动，京东物流官方微信发布线下展相关微信推文进行预热，引发网友关注与讨论。

10月14日下午，外围KOL 发布798线下展活动，同时跟进发布儿童公益视频，发酵话题，引发网友关注讨论

10月16日晚上，京东物流官微发布儿童公益视频。

10月17日下午，素人以#这动手能力我服了#发布纸箱DIY视频，通过段子手KOL跟进，发酵话题。同时通过小红书达人线下探店打卡，在微博、小红书、马蜂窝、大众点评等平台发布打卡笔记，激发大众从众打卡心理，引发网友进一步的关注与参与。并且上线艺术家人格测试H5，通过北京本地KOL 及社群在微信群、朋友圈等平台发布艺术家人格测试H5，引发网友积极参与。

营销效果：





互动效果超出预期，网络曝光量总计3691.6w＋，获得网友的高关注度与阅读量，话题#艺术青流#与#这动手能力我服了#话题阅读数总计2142.1w＋。其中#这动手能力我服了#在10月18日上午8点30，创意征集分榜曾到Top2，最高到Top 1，在榜时长17小时+。