联手腾讯、沃尔玛三方共振 , 花漾星球树立新型零售标杆

新品上架后如何在短期内扩大知名度，实现带货？近日，联合利华旗下刚刚登陆中国的新品牌花漾星球，凭借和腾讯广告、沃尔玛的三方投放，不仅收获了远超行业均值的朋友圈广告点击率，还实现了强势带货，销售总额增长209%，为联合利华带来大量新客。

那么，开门即红的花漾星球，究竟是如何通过这次三方共振赢得终端货架火线争夺战的？

图片来自品牌官方微博

数据能力融合

精准圈定目标人群

作为一个风靡全球的顶级鲜萃香氛洗护品牌，花漾星球已席卷欧美20+国家。它以天然、香氛为主要卖点，定位高端，品牌受众则以追求精致生活的高消费人群为主。

面对中国这片全新的市场，如何才能在茫茫人群中命中目标的TA？花漾星球的解决方案是结合腾讯广告的数据能力和沃尔玛的消费者洞察，把朋友圈广告精准推送给了沃尔玛会员体系中的洗发洗护高端消费人群，一招轻松为品牌圈定目标用户，显著提升了推送内容的点击率，实现了精准高效的触达。

除了人群的契合性，这次朋友圈广告素材的多样性也是点击率能如此之高的原因之一。广告外层下方，会根据用户坐标显示最近的沃尔玛门店地址，给各地用户都能带来熟悉感，从而提升探店兴趣。针对不同的新客和老客，广告会呈现不一样的落地页，用更符合该人群需求的优惠素材吸引领券转化。









数字化全渠道推送

最大限度提升转化率

新品上市，最核心的需求在于最大限度地完成对目标消费者的覆盖。

传统媒体时代，投放渠道覆盖有限，往往无法达到品牌希望的理想状态。但在此次推广中，联合利华眼光独具，不仅在线上通过朋友圈广告的精准投放将目标消费者引流到沃尔玛小程序的落地页领券，将线上用户引导至线下门店，还联动沃尔玛线下门店的数字化流量点位“优屏”发放优惠券，吸引线下用户参与线上互动。来到沃尔玛的消费者只要按照优屏上的广告指引，参加竞速摇一摇的互动小游戏，就有机会参与抽奖领取花漾星球的优惠券。

最终数据显示，花漾星球线上广告的领券率达到23%，线下优屏的领券量也居于沃尔玛卡券榜前列。正是凭借这一全渠道数字化点位流量结合的新玩法，花漾星球成功将促销信息传递给了最广泛人群，为后续的强势带货提供了充足动能，完成了一次漂亮的促销战役。

不难看出，花漾星球通过与腾讯广告、沃尔玛的三方合作，构建了从洞察、营销触达到销售转化的全链路，特别是其中零售商逐渐完善的线上线下数字化流量点位，为品牌营销提供了更贴近交易的流量选择，成功实现品效双赢。这次营销推广是联合利华在新型零售之路上的又一次创新尝试，也为业界树立了各方共赢的营销标杆。