美的×天猫Club：我们在零下30度的冰天雪地里直播极光雨林

2019年11月30日，伙传播帮助美的携手天猫Club在中国最北点漠河打造一座极致纯净的“极光雨林”，在零下30度的冰天雪地造出不可思议的“热带雨林”场景；现场唯美的家电艺术场景，演绎出人们心中对纯粹美好生活的想象。

明星王菊与88会员、美的会员一同开启漠河纯净体验之旅，开启淘宝直播趣味带货，将产品与活动效益最大化；镜头记录并发布漠河纯净之旅Vlog，在活动末期进一步增加传播。

本次活动邀请明星王菊担任美的探鲜官，前往“极光雨林”探寻纯粹自我，并在线上电商渠道同步直播，直接引流到电商购买。

期间，王菊金句频出，在体验纯净的过程中“放飞自我”，并产出爆点话题登上微博热搜榜，实时观看直播的人数突破38万，引导支付金额达到27万，引导收藏加购2800人。

明星现身直播的方式将本次活动的传播力度最大程度地在线上辐射，同时，在直播中与用户频繁互动，引导社交平台上UGC产出，以直播带动社交话题讨论声量，微博话题阅读量达到7196万，讨论量超过4.4万，更有40家以上的蓝V微博账号以及30家网络媒体账号同步推广传播。明星加盟、行程体验，配合着美的天猫直播间的巨大折扣力度，实现带货转化。

以体验营销模式深挖新消费场景，打造专属体验运营品牌粉丝、天猫高净值会员，带动线上线下链路联动，传达出美的“人性科技，更懂生活”的品牌主张。