看完这片子 , 我都相信中国足球未来能赢了

上周末，

2019中国平安中超联赛颁奖典礼

在上海落下帷幕！

广州恒大淘宝以72分

创中超第二高分的纪录加冕八冠王。

最受期待的最佳球员奖

被恒大中场保利尼奥摘得

值得一提的是，在中超颁奖典礼期间

中国平安带来了最新足球广告片《先赢自己》

这个时长3分钟的球童视频格外引人关注。

图片来自东方IC

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中国平安最新足球广告片《先赢自己》

视频以“先赢自己”为主题，讲述了一批球技高超、怀揣梦想的中国小球童不远万里，前往法国巴黎圣日尔曼俱乐部大本营接受足球训练。在巴黎训练营中，小球童们起早贪黑不畏艰辛，接受专业足球青训教学及足球知识培训，并与大巴黎青训队伍展开友谊赛。

图解：世界足球先生罗纳尔多、小罗纷纷点赞 《先赢自己》

而首次提出“先赢自己”足球价值观的，正是中超联赛独家冠名商中国平安。

看完整个短片，除了振奋人心的场景之外，那一句句颇有感染力的文案，也是让人印象深刻。

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平安广告《先赢自己》文案





01





你说梦想太大？ 我就从脚下开始

踢球，因为喜欢

特别帅

足球很酷

想成为全场焦点

想代表中国队参加世界杯

想赢！

每次登场，就要努力再下一城

踢中超

参加亚洲杯

冲进世界杯

流泪、流汗，直到能超越他们！

我要超越姆巴佩

C罗

梅西

德布劳内

内马尔

从不抱怨。

并肩作战，

不停止奔跑，直到每个机会出现

去争取胜利，

去争做焦点，

去拼搏，

去闪耀，

我们知道这件球衣的意义，并要让所有人引以为傲！

准备好了吗？

那是我们梦想的时刻！

中国队加油加油加油

我们是谁？

我们是中国足球

想赢，想赢谁？

先赢自己！

比第一更有分量的是一颗敢赢的心。

你问我足球想要赢谁？

我便回答“先赢自己”！

这一句句充满着力量的文案，是对足球竞技精神的自励，更是代表着国足青少年的心声。平安也借此传递着有梦想、敢拼搏、“先赢自己”的足球青训价值观。

02

比第一更有分量的：是一颗敢赢的心

先赢自己，修炼内功。

一种看似隐忍内向的价值观，

是对足球竞技精神的自励，

也是平安发展历程中一再被验证、

不断造就卓越与突破的生长力量。

03





去发现中国足球的巨大潜力

梦想再大，也要从脚下开始

总的下来，平安的这支广告很燃，充满着强烈的体育精神。

在回顾平安的这些广告时，我们会发现，平安总是能够以最强烈的气氛，和最细腻的情感去触动每个人的内心，并且能够让人情不自禁地产生认同感。而这一切都是来源于，平安对中国足球的理解以及始终坚持传递“先赢自己”的价值观。

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平安洞察中国足球现状

提出“先赢自己”的青训价值观

“少年强，则国强”。围绕”中国平安+”足球公益计划，平安在青少年足球公益领域不断深耕。3年来，平安持续携手中超联赛、欧洲顶级俱乐部，开启“要你登场”全民足球运动季。举办332场全国海选，超240万足球少年参与，超100名球员获英超冠军曼城、法甲冠军巴黎圣日耳曼海外集训名额。

从开展超240万足球少年的海选竞赛、输送超100名中国足球小将逐梦欧洲顶级俱乐部豪门球星，到覆盖100多所平安希望小学、每年200+场足球活动的全国性足球公益工程。2016至2019年，平安为中国之队（男女足国家队、青少年男女足国家队等）提供的运动失能险等险种保额每年从10亿~14.2亿不等，最高达人均1070万额度，运动员受伤下场后平安人员陪同治疗，全程垫付。

有球迷评价平安是“事最少，钱最多”的赞助人，不染指业务，不插足赛事，一个标准高富帅东家。

伴随体育改革越走越艰深，2019年平安提出中国足球“先赢自己”的价值观。在举国寄望一场体面胜利的时刻，这四个字给承压下的中国足球一个当下可能是最务实、踏实的目标。

现在有不少品牌都在通过价值观营销的方式，以此来获取用户的关注。因为对于品牌而言，通过价值观营销可以将有认同感的人转化为自己的客户，并且在用户看来，在选择产品时，会更愿意消费那些承担更多社会责任、拥有正确价值观的品牌。

中国平安首次提出了“先赢自己”青少年足球发展理念，推动青少年足球运动的教育和培养，助力中国足球事业发展，是很好的价值观营销策略，确实能够为品牌带来不少关注度，提升品牌美誉度。