腾讯用14句文案 , 讲了一个故事

11月11日，在一片消费主义的喧腾之中，腾讯迎来了21岁的“生日”。在这个特殊的日子里，腾讯公司对外发布了全新的使命愿景——“用户为本，科技向善”。与此同时，腾讯将企业价值观的“正直、尽责、合作、创新”改变为“正直、进取、协作、创造”。

科技向善是什么？

腾讯没有直接回答这个问题，只是凭借精炼的句子和客观的画面，带领我们进行了一场事实与洞见辉映、理性与感性交织的“时空行走”，让观众在科技和历史的发展剪影中寻找自己的答案。

爱因斯坦、阿瑟·查理斯·克拉克、霍金、马克吐温、普罗泰戈拉……影片出现的这一个个闪光的名字，有的直接推动了科技的进步，有的记录了科技的发展历史，有的辩证地评判科技的价值，有的替人类畅想着科技的未来……他们的论点和洞见因历史而厚重，因真实而深刻，与那些客观的时空剪影一起，串联起科技发展的出处和未来，构筑成为“科技向善”的史诗篇章。

进入信息时代，数字化技术的突飞猛进一方面放大了科技向善的潜力；另一方面，互联网技术让作恶的门槛更低、破坏力更瞬时且巨大。当科技创新步入深水区，企业和用户都同样如履薄冰。从“技术不可耻“到算法的价值观之争，那些关于真实和虚假、数据和隐私安全，以及人工智能滥用的担忧，已经从科幻小说和电影的桥段演化成了现实。我们已经走到了一个必须重新定位科技和人类关系的时间点，一个为科技发展的方向作出抉择的关键时刻。

也正是此时，腾讯第三次发布公司使命愿景和价值观，也给了自己的一份“成年礼”。

“我们选择科技向善，不仅意味着要坚定不移地提升我们的科技能力，为用户提供更好的产品和服务、持续提升人们的生产效率和生活品质，还要有所不为、有所必为。”马化腾在给全员的邮件中这样写道。

在网络生态治理方面“有所必为”，腾讯建设了国内最严格、覆盖环节最全面的防沉迷体系；在公益领域“有所必为”，腾讯于2007年就倡导并发起的腾讯公益慈善基金会；在前沿技术领域“有所必为”，腾讯研发了助力寻回被拐儿童的“跨年龄人脸识别”；2017年推出AI医学影像产品“腾讯觅影”；还有那些在诸如“腾讯科学周”、 腾讯医学ME大会以及各项现象级文化创新服务这类，使科研工作成为新时尚的努力……

腾讯和故宫打造的《古画会唱歌》H5

故宫和敦煌打造《敦煌丝巾》

升级版的企业价值观为腾讯树立了更高的目标——面向未来、探索未来，通过创造力实现更大的社会价值。在传承“正直”与“进取”，迈向“协作”与“创造”的价值观迭代中，腾讯已将“用户为本，科技向善”融入了自己的“过往”和“去向”。

影片以14句掷地有声的名言配合时空交替的画面，提炼了人类认知、转化并发扬科技的历史。证明腾讯的“科技向善”不是信口开河的戏言，而是脱胎于人类科学伦理的真知灼见。同时，腾讯也“借名言之口”阐释自己的论点——科技值得惊艳、感恩，也需要敬畏、自省，更重要的，是将“人”当做衡量价值的标尺，让创新的努力围绕人类的福祉展开。

科技是一种能力，向善是一种选择。互联网公司在数字革命中扮演着至关重要的角色，也有义务确保其成果真正惠及人类——“但行好事，莫问前程”，这也许是腾讯最希望传递给所有人的。

而作为信息时代的参与者和见证人，我们乐于见到互联网龙头企业向公众诠释自己对技术、对时代的使命和愿景。更希望这些积极的探索能在信息冗杂的日常中，引发更多有价值的讨论和思考——这也是信息时代，传播应尽的责任和使命。